Украина в ОБСЕ: власти РФ рассматривают военное вторжение в Украину

Об этом сообщает "Укринформ" .



"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину", - говорится. в заявлении.



Украинская делегация подчеркнула, что после завершения масштабных военных учений вблизи государственной границы Украины во второй половине 2021 года, Россия не отвела военную технику в места постоянной дислокации.



"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась у украинской границы", - сообщили украинские дипломаты.



Странам ОБСЕ сообщили, что в настоящее время РФ разместила вблизи границы с Украиной более 92 тыс. своих военнослужащих.



Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию. Российские военные учения, энергетический кризис в Европе и использование мигрантов как оружия на границе Беларуси с Польшей и Литвой следует комплексно рассматривать в качестве элементов гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества. На этом фоне мы хотели бы подтвердить твердую приверженность Украине миру и безопасности в Европе. Мы готовы совместно защищать эти фундаментальные принципы для Украины и евроатлантического сообщества", - заявили члены миссии Украины в ОБСЕ.