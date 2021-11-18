Украина в ОБСЕ: власти РФ рассматривают военное вторжение в Украину
В среду, 17 ноября, миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене заявила, что Кремль рассматривает возможность военного вторжения в Украину
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Сейчас мы наблюдаем не просто военное наращивание. Сейчас мы видим ухудшение ситуации на фоне демонстрации Россией готовности применить войска и технику, сосредоточенные вдоль украинской границы, а также то, что российское руководство рассматривает разные возможности, включая потенциальное военное вторжение в Украину", - говорится. в заявлении.
Украинская делегация подчеркнула, что после завершения масштабных военных учений вблизи государственной границы Украины во второй половине 2021 года, Россия не отвела военную технику в места постоянной дислокации.
"На места постоянного пребывания вернулись только военнослужащие. Боевая и другая военная техника, такая как танки, боевые машины и ракетные комплексы "Искандер", осталась у украинской границы", - сообщили украинские дипломаты.
Странам ОБСЕ сообщили, что в настоящее время РФ разместила вблизи границы с Украиной более 92 тыс. своих военнослужащих.
Российская Федерация не просто демонстрирует военную агрессию. Российские военные учения, энергетический кризис в Европе и использование мигрантов как оружия на границе Беларуси с Польшей и Литвой следует комплексно рассматривать в качестве элементов гибридной войны России против Европы и евроатлантического сообщества. На этом фоне мы хотели бы подтвердить твердую приверженность Украине миру и безопасности в Европе. Мы готовы совместно защищать эти фундаментальные принципы для Украины и евроатлантического сообщества", - заявили члены миссии Украины в ОБСЕ.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбрасыванием".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о взимании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса , чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о взимании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает в границу с Украиной танковые подразделения .
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию .
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины ".
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