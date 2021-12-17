Украина в ОБСЕ: в РФ стартовала новая кампания по очернению украинцев

Об этом пишет Укринформ.



"В России стартовала новая кампания по очернению украинцев как экстремистов. Мишенью также стал единственный украинский журналист, аккредитованный в России (Роман Цымбалюк, - ред.)", - сказал Евгений Цымбалюк.



Он сравнил это с 30-ми годами ХХ века в СССР, "когда широко придумывались антигосударственные центры, чтобы оправдать чистки против целых народов".



Евгений Цымбалюк отметил, что соцопросы в России показывают опасные последствия такой политики: около 75% граждан РФ подтвердили возможность войны против Украины.



"Настроения российского руководства еще больше проясняются после очередного документального фильма с участием российского президента, недавно вышедшего в эфир к 30-летию распада Советского Союза. Для Владимира Путина распад Союза - это распад исторической России", - добавил он.

Напомним, в России украинского журналиста Романа Цымбалюка обвиняют в экстремизме.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия оказывает давление на Романа Цымбалюка и лишает его права на выражение взглядов.

Роман Цымбалюк заявил, что в РФ его преследуют за якобы "разжигание межнациональной розни" по отношению к россиянам.

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