Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в столице Австрии, передает Укринформ.

"Украина воюет не так, как Россия. Наша стратегия – сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь наших военных и освободить оккупированные территории с минимальными потерями, в то время как стратегия России – захватить территорию любой ценой, несмотря на жертвы среди мирного населения" и даже собственных военных. Об этом четко свидетельствуют потери российской армии, которые, по данным министерства обороны Украины, по меньшей мере, в восемь раз превышают наши", - сказала она.

По словам Костенко, ставка российского верховного главнокомандующего на тактику "человеческих волн" уже "дала свои результаты". Так, с начала широкомасштабного вторжения российская армия потеряла более 230 тыс. военнослужащих, более 4 тыс. танков, до 5 тыс. единиц артиллерии и РСЗО, а также более 600 самолетов и вертолетов.

Заместитель главы миссии Украины в ОБСЕ подчеркнула, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на нескольких фронтах, являясь объединенными единственной целью: восстановлением территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Будучи единственным в своем стремлении достичь этой цели, наши войска постепенно продвигаются вперед на востоке и юге, заставляя врага отступать. В результате украинских контрнаступательных действий в течение прошлой недели Силы обороны Украины продолжили успешно освобождать территории на Бахмутском направлении, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях" . В целом, с начала контрнаступательной операции Вооруженные Силы Украины уволили более 150 квадратных километров", - сообщила Костенко.