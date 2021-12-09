Украина в ОБСЕ предложила план урегулирования вооруженного конфликта с РФ, один из шагов – "рождественское перемирие"
В четверг, 9 декабря, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил о плане по 10 пунктам для урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта
Об этом сообщает "Укринформ".
"На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть. Предстоящие рождественские праздники - лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге", - сказал Цымбалюк.
Представитель Украины в ОБСЕ сообщил, что украинская сторона предлагает ввести так называемое рождественское перемирие, а также призывает Россию разблокировать обмен пленными, чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми.
Кроме того, план предусматривает возобновление работы всех КПВВ вдоль линии столкновения, запуск двух новых пунктов пропуска возле Золотого и Счастья и доработку плана разминирования территорий.
Цымбалюк отметил, что необходимо также предоставить безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи, беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, открыть для миссии новые патрульные базы и прекратить "глушение" беспилотников миссии.
Также дипломат подчеркнул, что необходимо повысить прозрачность в приграничных районах, а именно дать доступ для постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ.
"Эти шаги помогут выйти из тупика и обеспечить столь необходимую прозрачность в военной деятельности. В связи с этим мы призываем Россию конструктивно присоединиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы", - заявил Цымбалюк.
Представитель Украины призвал Россию вернуться к дипломатическому пути разрешения конфликта и продолжить работу в минском и нормандском форматах.
- Напомним, 17 ноября миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в Вене заявила, что Кремль рассматривает возможность военного вторжения в Украину.
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