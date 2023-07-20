Об этом заявила заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ, пишет Укринформ.

"Украина остается полностью преданной своим обязательствам по международному праву. Конкретный тип боеприпасов, предоставленных на данном этапе отражения российской агрессии, отвечает самым неотложным потребностям Вооруженных Сил Украины. В тесном сотрудничестве с нашими международными партнерами, украинское военное командование тщательно оценило потенциальные риски для граждан ", – прокомментировала Костенко передачу США кассетных боеприпасов нашей стране.

По ее словам, при их использовании будет обеспечен надлежащий уровень прозрачности и контроля.

Заместитель главы украинской миссии в ОБСЕ сообщила, что эти боеприпасы будут использоваться исключительно для деоккупации международно признанных территорий Украины"

"Кассетные боеприпасы не будут использоваться на международно признанной территории России", - добавила она.

Костенко также сообщила, что Силы обороны Украины будут воздерживаться от применения этих боеприпасов в густонаселенных районах – "в целях минимизации рисков для гражданского населения".

"Кассетные боеприпасы будут применяться исключительно в районах сосредоточения российских войск с целью разрушения обороны противника", - подчеркнула украинская дипломатка.

Она добавила, что будет вестись тщательный учет использования этого оружия, а также конкретных районов, где оно будет применяться. "После деоккупации всех украинских территорий эти зоны будут приоритетными для разминирования, что позволит устранить риски, связанные с неразорванными компонентами кассетных боеприпасов", - подытожила Костенко.

Кассетные боеприпасы США для Украины. Что известно

В декабре 2022 Украина попросила США обеспечить ее кассетными боеприпасами для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но в администрации Байдена тогда отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. На следующий день против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

В тот же день в США под давлением конгресса было принято решение о поставках кассетных боеприпасов Украине. 16 июля президент РФ Владимир Путин пригрозил зеркальными действиями в том случае, если Украина будет использовать кассетные боеприпасы.

18 июля командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский подтвердил , что Украина уже получила американские кассетные боеприпасы. Через несколько дней они будут готовы к использованию.