Украина в ноябре планирует импортировать 562 тыс. тонн угля, - Минэнерго
Министерство энергетики в ноябре ожидает импорт 562 тыс. тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн – госпредприятием "Центрэнерго"
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Согласно информации, предоставленной компаниями тепловой генерации, в ноябре планируется импортировать 562 тысяч тонн угля, из которых около 200 тыс. тонн - государственной компанией "Центрэнерго", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в октябре "Центрэнерго" импортировало 30,1 тыс. тонн угля. По состоянию на 28 октября, общий объем импорта за октябрь составляет 216,5 тыс. тонн.
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