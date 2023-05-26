На таких темах акцентировали внимание международные издания 26 мая.

Сможет ли Украина стать членом НАТО с оккупированными территориями

The New Yourk Times сравнивает в своем анализе Украину с разделенной Германией, которая смогла в таком виде вступить в НАТО в 1955 году.

"Западная Германия вступила в НАТО в 1955 году, отдав предпочтение безопасности немедленной территориальной целостности. Некоторые считают, что такой же путь мог бы стать лучшей гарантией для Украины", – проводит аналогии издания.

Западная Германия может стать моделью, прецедентом для принятия разделенной страны в НАТО, считают в NYT, смотря в сторону такой модели на случай, "если ни одна из сторон не одержит полной победы ". Однако американское медиа подчеркивает, что очень многое для Украины сейчас будет зависеть от результатов контрнаступления.

А вместе с контрнаступлением приближается и ежегодный саммит НАТО, поэтому члены Альянса обсуждают, что они могут предложить украинцам, которые хотели бы получить более конкретные заверения в том, что страна присоединится к Альянсу.

"Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить Украине реальную безопасность, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию. Германия является примером того, как НАТО принимает страну со "значительными и нерешенными территориальными проблемами" и формой враждебной оккупации", – считает эксперт по России и Германии и автор книги "Мир Путина" Анжела Стент.

Как отмечают другие эксперты, Украина все-таки инной случай. Когда Западная Германия вступила в НАТО, она не была в состоянии войны с Восточной Германией, и обе страны были признаны отдельными государствами в 1949 году. Мол, четкая граница между ее частями давала ту ясность, которой нет в ситуации с Украиной.

Эксперты также предполагают, что мало кто ожидает, что будущее украинское контрнаступление полностью вытеснит россиян из суверенной Украины, включая Крым. Если линия фронта ужесточится, считают они, Соединенным Штатам следует настаивать на мирных переговорах, даже если ни Украина, ни Россия не будут желать их.

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Кто может выйти из ОДКБ

Эту тему рассматривает The Telegraph, подчеркивая тот момент, что члены организации не стали единодушно поддерживать Россию в ее жестокой войне против Украины. ОДКБ была создана с целью укрепления региональной стабильности, напоминает издание, и состоит из шести стран-членов: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

"В прошлом году Кыргызстан отменил совместные военные учения с Россией, и среди всех стран ОДКБ только Белоруссия открыто поддержала войну России. Показательно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна, древний союзник России, рассматривает возможность выхода из ОДКБ ".

Заявление Пашиняна последовало после того, как Россия не выполнила своих обязательств перед Арменией в рамках ОДКБ. Тогда Армения обратилась за помощью в вопросе Нагорного Карабаха, однако из-за отсутствия реакции России, Армения и Азербайджан были вынуждены обратиться в западные институты, в частности в ЕС. После того как Россия не поддержала Армению во время ее конфликта с Азербайджаном, сотни протестующих собрались в столице, призывая правительство выйти из ОДКБ.

Как отмечает медиа, Никол Пашинян заявил, что в дополнение к неспособности ОДКБ оказать обещанную военную поддержку, членство Армении в ОДКБ ограничило ее способность защищать себя, поскольку не позволило закупать оружие из западных источников.

"Отказ России оказать помощь Армении не является неожиданностью. Путин воспринимает ОДКБ как одностороннее средство установления контроля над постсоветским регионом и продвижение интересов Кремля, а не как институт, основанный на взаимности. Как следствие, страны, когда-то находившиеся в сфере влияния Путина, начали искать сотрудничества где-нибудь ", – отмечают в The Telegraph.

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