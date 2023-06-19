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OPINION

Украина в НАТО. Кто разрубит гордиев узел?

Игорь Гулик
19 июня, 2023 понедельник
18:00
Мнение

Наши качели вокруг вступления в Североатлантический альянс приобретают все большую амплитуду с приближением саммита в Вильнюсе

Президент Зеленский заявил было даже категорично: "Не поеду, если там не получим конкретной перспективы". Появились сообщения, что, мол, в Вашингтоне Джейк Салливан убедил Джо Байдена в необходимости пообещать Киеву членство в блоке сразу после победы в войне с Россией и без каких-либо ПДЧ. Однако буквально через день глава Штатов произнес вердикт: "Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь облегчать это (процедуру вступления,авт.)".

В ответе Байдена четко просматривается намек на внутриукраинские проблемы, поскольку никаких претензий к военной составляющей нет и быть не может. ВСУ сегодня едва ли не самая мощная и, — главное, — самая опытная армия Европы, оснащенная не только натовским оружием, но и технологиями ведения современной войны, заимствованными у союзников. Жаль, что вашингтонский руководитель не озвучил вслух свои упреки.

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Пожалуй, большое интервью председателя Верховной Рады Стефанчука появилось, среди прочего, и как потребность объяснить украинскую позицию после категорического заявления Байдена. Получилось, мягко говоря, не слишком убедительно...

Стефанчук, в частности, сказал, что его лично устраивал бы такой вариант "финляндизации" Украины. Но попытка шутить, жонглируя на российских нарративах о нейтральном статусе Киева, и переводя внимание на облегченный  вариант вступления для Хельсинки, получилась немного натянутой. Ну, не Украине же тягаться с Финляндией по уровню коррупции или качеству судебной системы. И можем ли мы, с одной стороны, заявлять о приверженности европейским ценностям, а с другой — систематически разрушать институциональные составляющие демократии, как это практикует действующая власть, нивелировать местное самоуправление, подминать МИД под Офис президента, вмешиваясь в назначение послов, игнорировать свободу слова, подменив ее эрзац-гласностью единого телемарафона.

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Да, конечно, можно согласиться с определенной предвзятостью европейских структур, которым очень понравилась роль менторов, а не ассистентов. Речь идет, в частности, о скандальном заключении Венецианской комиссии по украинскому закону, регламентирующему отношения государства и национальных меньшинств. Особенно в области языковой политики. Об этом уже высказывались отечественные политики, но, кажется, учителя, которые не склонны перерабатывать, изучая украинские реалии, непоколебимы.

Замечу также, что Байден, несмотря на безусловную приверженность Украине, все же намекнул и на еще один аспект: "Есть целая проблема: безопасна ли их (украинская,авт.) система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли она всем стандартам, которым отвечает каждая страна НАТО?" Этот акцент на составляющей безопасности , видимо, настораживает особенно.

Да, мы в Украине можем рассуждать о российских агентах влияния в европейских институциях, в том числе и в Венецианке. Они там, несомненно, есть. Но, положа руку на сердце, — нет ли таких в Украине? Или вопросы к главному канцеляристу ОПУ Андрею Ермаку, который похож на индусского бога Шиву с восемью руками (потому что, как Фигаро, появляется там, где его не ждут, то есть перенимает на себя полномочия дипломата, военного, восстановителя, миротворца), так вот, все ли вопросы, которые возникали не раз и не дважды, получили ответ? Об Оманском путешествии, о Вагнере, о преступной демилитаризации Юга накануне российского вторжения. Нет, они зависли в полном подозрений и намеков украинском воздухе, и, кажется, никто в Киеве существенно не ими неп обеспокоен.

Поэтому Байден, по понятным причинам, пока невозмутим. Разве у НАТО не хватает своих орбанов или эрдоганов, которые, с одной стороны, пользуются зонтиком Альянса, а с другой — руководствуются собственными, иногда даже вредными для НАТО интересами?

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Да, можно разводить руками и говорить, что Украина воюет, и, к сожалению, это не лучшее время для всяческих "экзотических" реформ, — тут бы выжить. И можно заявлять, как когда-то Кучма в своей премьерской речи - "скажите, что вам строить, и я построю!". Но все давно озвучено, говорено-переговорено. Не хватает только политической воли и ответственности перед обществом. Нет, как это странно не прозвучит, властной скромности. В аппетитах захватить больше полномочий, в желании всюду иметь лояльных исполнителей, и, извините за откровенность, — в жажде нажиться на войне. И здесь не поможет рецепт Стефанчука, готового полагаться на военных инструкторов из-за границы, которые в определенный момент скажут своим правительствам: "Да, эти ребята (украинцы,авт.) готовы к НАТО".

Тут важен только украинский интерес и понимание его сущности. Видение будущего нации и его чрезвычайной важности, по сравнению с мелочью чьего-то властного бытия.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Владимир Зеленский
Финляндия
Джо Байден
Война с Россией
НАТО
Руслан Стефанчук
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