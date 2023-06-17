Украина получит приглашение в НАТО, но оно, как билет Подоляка в Крым, будет с открытой датой. Американские чиновники считают это решение идеальным, чтобы залатать разногласия между странами-членами трансатлантического военного альянса. Это идея генсека НАТО Йенса Столтенберга, которую поддержал глава Белого дома Джо Байден, - WP.

Столтенберг победил невозмутимость Белого Дома, который до последнего выступал против открытых дверей Альянса для Киева. Предложение генсека позволяет Украине "проскочить" статус кандидата в члены НАТО.

Фактически Украина попадает в одну категорию с Финляндией, которая пропустила необходимость выполнения медленного Плана действий по членству.

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Дипломатический ход Столтенберга фактически является рефлексией на президента Владимира Зеленского, требовавшего скорейшего присоединения Украины к НАТО. Если в следующем месяце на саммите в Вильнюсе Байдену удастся сшить позиции разных сторон альянса, присоединение Киева превратится из идеологического вопроса в технический.

Реально это означает следующее: формально, наше государство не получит защиты 5 статьи НАТО, предусматривающей коллективную защиту одного из своих. Задача нынешнего этапа совсем в другом: отковыривать путинский страх в Европе пошагово.

Компромисс от Столтенберга сам будет большим шагом вперед, ведь он выходит за пределы комфорта большинства государств НАТО: они до сих пор опасаются, что членство Украины "усилит противостояние Запада с Россией". Помимо известных "русофилов" Венгрии, Турции и Греции, даже главы Франции, Германии и Соединенных Штатов недавно призвали "к осторожности".

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До недавнего времени даже само приглашение в НАТО, тем более в период экзистенциальной войны с РФ выглядело невероятным событием. А сейчас – это, практически, реальность.

Полгода спустя тогдашняя реальность может быть еще более благоприятной для Украины, и уже никто из членов НАТО не будет дергаться от испуга из-за присоединения Украины в период войны.

Тем более что у Киева есть такие упорные партнеры, как Польша и страны Балтии, которые лоббируют решение "украинского вопроса" уже сегодня. Да и инициатор проукраинских формул Столтенберг остается в должности еще на год. Поэтому мы НАТО можем попасть даже быстрее, чем Подоляк в Крым.

Прогнозирую, что реакция Киева закономерно окажется сдержанно недовольной: Украина оправданно рассчитывает на приглашение "уже и сегодня". Тем более что инициатива генсека не решает знаменитой проблемы гарантий безопасности. Хотя Байден также можно понять: сейчас он вынужден балансировать между усилением проукраинской коалиции и сохранением единства НАТО. И каждый день, месяц подливает водички на мельницу украинских интересов, демонстрируя тем самым бункерному: его блеф вместе с т. н. целями "СВО" он может оставить для своей челяди. Мир постепенно приходит в себя.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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