Украина – в моем сердце. Жаль, что там происходит: бывший лидер "Шахтера" Коста отреагировал на российскую агрессию
Бывший бразильский футболист "Шахтера" Дуглас Коста поддержал Украину после новой фазы российской агрессии
Дуглас Коста поддержал Украину в комментарии для Los Angeles Times .
"Украина – в моем сердце. Мне очень жаль, что там происходит, потому что эта страна дала мне многое. Это и возможность играть в Лиге чемпионов, и возможность изменить жизнь моей семьи. Поэтому у меня остаются теплые чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше", - сказал Дуглас Коста.
Бразильский футболист тоже вспомнил свои яркие моменты в Украине.
"У меня хорошие воспоминания об Украине. Именно там моя жизнь начала меняться. Там я встретил важных людей. Когда я попал туда, то был молодой. Я играл в футбол всего пять лет. В Украине я начал показывать хорошую игру, благодаря чему в моей карьере появились "Бавария" и "Ювентус", и я стал топовым игроком. Но все для меня началось именно в Украине", – сказал Коста.
Недавно Дуглас Коста подписал с "Лос-Анджелес Гэлакси" арендный контракт до конца сезона, после чего станет полноценным футболистом команды до января 2024 года.
31-летний полузащитник является воспитанником "Гремио" из Порту-Аллегри и в 2010 году перешел из него в "Шахтер" и провел в Украине 203 матчей. Также полузащитник играл за немецкую "Баварию" и итальянский "Ювентус".
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10 февраля бывший бразильский футболист "Шахтера" Дуглас Коста официально стал игроком американского "Лос-Анджелес Гэлакси".
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