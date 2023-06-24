Украина в меньшинстве обыграла Румынию на молодежном Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Украины со счётом 1:0. Единственный гол во встрече был забит на 89-й минуте. Румын Виктор Дикан отличился автоголом.

На 92-й минуте форвард молодежной сборной Владислав Ванат получил красную карточку за неспортивное поведение.

После 2-го матча на молодежном Евро-2023 сборная Украины с 6 баллами возглавляет группу B. Украинцы фактически обеспечили себе место в четвертьфинале. Однако нужно дождаться окончания матча Хорватия – Испания.

Испания имеет 3 балла и идет второй. Румыния и Хорватия делят 3-4 позицию, у них 0 очков.

В следующем туре Евро-2023 молодежная сборная Украины сыграет против Испании. Матч состоится 27 июня.

Молодежный ЧЕ проходит с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Евро-2023 (U21)

2-й тур

23 июня

Румыния – Украина 0:1

Гол: Дикан, 89 (авт.)

Удаление: Ванат, 90+2