English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Украина в мае рассчитывает получить от международных партнеров ряд грантов и кредитов: от США – $500 млн, Германии – €150 млн, Японии – $300 млн

Украина в мае рассчитывает получить от международных партнеров ряд грантов и кредитов: от США – $500 млн, Германии – €150 млн, Японии – $300 млн

6 мая, 2022 пятница
20:00
Экономика

Министерство финансов Украины рассчитывает в мае на получение целого ряда кредитов и грантов и от стран-партнеров, и от международных финансовых организаций, но основной инструмент, на который возлагаются надежды – специальные права заимствования (SDR)

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Имеем большие ожидания по поводу того, что мы можем получить в ближайшее время от наших партнеров. Это $500 млн дополнительного гранта США, EUR150 млн от Германии, итальянцы согласовали новый кредит в EUR200 млн. Еще 1 млрд (канадских) долларов от Канады, которая согласовала такую сумму через административный счет МВФ. Эти средства ожидаем в ближайшее время", – сказал он.

Марченко добавил, что Япония после переговоров подтвердила дополнительный кредит в $300 млн, получение которого также ожидается в мае.

По его словам, среди других ресурсов, на которые рассчитывает Минфин в этом месяце, новое финансирование Нидерландов, $200 млн первого транша кредита International Development Association Всемирного банка (ВБ) на $1 млрд, еще $100 млн от ВБ покрытия расходов по выплатам внутренне перемещенным лицам, а также $60 млн для покрытия социальных выплат.

"Британцы через мультидонорский трастовый фонд ВБ подтвердили дополнительную гарантию к тому, что они уже предоставили в размере $500 млн. По EUR10 млн ожидаем от Латвии и Литвы, а также Австрии, еще $10,5 млн – от Швейцарии, EUR20,5 млн – от Дании. Кроме того, Польша и Финляндия решают сумму и механизм помощи. Еще EUR20 млн – от Норвегии, также через трастовый фонд. Исландия в мае должна предоставить 470 тыс. евро", – отметил министр финансов.

Он подчеркнул, что, кроме того, Европейский инвестиционный банк должен перепрофилировать действующие проекты на сумму почти 1,1 млрд евро, для чего ожидается решение Еврокомиссии, и возможно выделение кредита Францией.

"Но инструмент, на который мы возлагаем основные надежды, это специальные права заимствования. Было письмо премьер-министра странам – потенциальным донорам, которые могут поделиться долей SDR. Речь шла о 10%. Сейчас мы работаем над механикой этого процесса", – отметил глава Минфина.

По его словам, дефицит госбюджета в апреле составил 89,7 млрд грн по сравнению с 80,6 млрд грн в марте. В доходах общего фонда 76,2 млрд грн грантовая помощь составила 22 млрд грн.

Комментируя озвученный с МВФ необходимый объем поддержки $5 млрд в месяц и финансирование дефицита в апреле, Марченко признал, что средств поступило недостаточно, однако проблему, как и в марте, удалось снять за счет управления ликвидностью.

  • Отметим, вчера, 5 мая, на Международной донорской конференции в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд долларов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
5 мая, 2022 четверг
Украинские военные перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, - Залужный
Урядовий скандал у Польщі
5 мая, 2022 четверг
В Польше назревает правительственный кризис: премьер требует отставки главы МИД, поддерживаемого президентом, - СМИ
Олександр Вілкул та Володимир Марчук
4 мая, 2022 среда
Сдать Кривой Рог: Глава МВД времен Януковича Захарченко звонил Вилкулу
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
6 мая
21:54
Обновлено
Россия ударила авиацией по Одесской области двумя ракетами: сработала ПВО
21:52
На Востоке ВСУ за день убили 15 россиян, уничтожили 5 артиллерийских систем, бронетранспортер и 2 беспилотника
21:50
Минкульт задокументировал 300 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия
21:42
ITF
Россию и Беларусь убрали из Международной федерации тенниса
21:29
Украина эвакуировала из Азовстали еще 50 человек, операцию продолжат 7 мая, - Верещук
21:25
Сейчас самые ожесточенные бои идут вблизи Гуляйполя, Попасной, Северодонецка и в направлении Кривого Рога – Арестович о ситуации на фронте
21:10
Укрпочта анонсировала продажу еще 30 тыс. марок с российским кораблем
21:04
Харьковские спасатели получили огнеупорное снаряжение при содействии Эспрессо
20:52
С начала полномасштабной войны оккупанты депортировали на территорию РФ более 500 тыс. украинцев, - Зеленский
20:41
Байден
Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая
20:32
Новая почта
Жителей Энергодара предупредили о возможных провокациях оккупантов от имени Новой почты
20:23
Россия не боится наказания за военные преступления, потому что надеется на так называемый иммунитет из-за обладания ядерным оружием - Зеленский
20:07
В Киеве нетрезвый мужчина упал в отверстие между вагоном и перроном на железнодорожной станции и получил травму ноги
19:53
Дмитрий Кулеба
"Путин 9 мая может объявить что-то великое": Кулеба призвал не преувеличивать значение даты, потому что "каждый день возможны изменения"
19:51
санкции против РФ
Apple, Dyson, Tesla, Samsung и Play Station: в РФ обнародовали список товаров, которые будут ввозить в страну контрафактом
19:42
Знакомый из Ростова сообщил, что 23 февраля начнется вторжение, - тренер сборной Украины Петраков
19:35
На оккупированных территориях Луганщины россияне начали блокировать социальные сети и украинские сайты, – Денисова
19:18
Обновлено
У острова Змеиный горит фрегат РФ, вероятно подбитый украинским "Нептуном". Информацию проверяют четыре разведчика стран НАТО, - СМИ
19:11
В Полтавской области 7-9 мая усиливают комендантский час
19:08
Олаф Шольц Зеленский
Зеленский пригласил канцлера Германии приехать в Украину 9 мая: это может быть сильным политическим шагом
19:08
ВСУ освободили населенные пункты в Харьковской области: Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Перемогу и часть села Черкасские Тишки
19:06
Анджелина Джоли готова помогать с решением проблем украинских детей, пострадавших от войны, - Ермак после разговора с актрисой
19:06
Путин будет угрожать Западу "судным днем": на параде 9 мая РФ впервые продемонстрирует боевой самолет, который страна может использовать в случае ядерной войны, - Reuters
19:04
"Осуждаю проведение спецоперации": в Instagram появилось заявление генконсула РФ в Эдинбурге в поддержку Украины
19:01
Оккупанты пытаются форсировать Северский Донец возле Кременной и терроризируют население города, - Гайдай
18:47
Артем Милевский
"У тебя на бухло есть деньги, а за суп не можешь заплатить?": звезда шоубиза Астафьева, которая волонтерит в ресторане, рассказала о наглом поведении футболиста Милевского
18:34
Дмитрий Кулеба
Кулеба раскритиковал идею отсрочить нефтяное эмбарго до конца года и призвал запретить импорт газа
18:11
Жозеп Боррель
Боррель снова соберет глав МИД Евросоюза, если нефтяное эмбарго для России не согласуют в ближайшие дни
18:02
Пустые парты с учебниками и игрушками: в Днепре провели акцию памяти погибших в результате войны украинских детей
17:58
Экс-чемпион мира дал прогноз на возможное сражение Усика с лучшим боксером мира
17:58
Ирина Верещук
Украина вернула из плена 41 человека во время нового обмена, - Верещук
17:51
На горячей линии "Минцифры" теперь можно задать вопрос о компенсации за трудоустройство внутри перемещенных лиц
17:37
Эстония предложила помочь в восстановлении Житомирской области
17:36
"Вест Хэм" решил купить футболиста "Шахтера" вместо Ярмоленко
17:36
Эксклюзив
На Луганщине враг использует тактику выжженной земли, но терпит страшные потери, - боец "Легиона Свободы"
17:35
Кулеба обратился к "Троянскому коню" в ЕС: тот, кто думает, что сейчас на правильной стороне истории, убедится, что это не так
17:30
Аналитика
Распыление сил ВСУ, еще одна аннексия или новый удар по Европе: почему россияне нагнетают ситуацию в Приднестровье?
17:17
"Выход один – 200-й или 300-й": оккупант рассказал жене, что в одном из соединений армии РФ из 800 военных осталось около 50
17:15
"Сила крепкая с Зеленским": исполнитель роли Люка Скайвокера Марк Гэмилл с желто-синим световым мечом поддержал президента Украины
17:01
Московский суд заочно арестовал журналиста Незворова по делу о якобы фейке в отношении российских военных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV