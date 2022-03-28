"Украина - в каждом смартфоне": Минкуль предложил дополнить каталог эмодзи на платформах Apple, Android, Meta и Twitter украинскими символами
28 марта Министерство культуры и информационной политики инициировало дополнение действующего каталога эмоджи на платформах Apple, Android, Meta и Twitter украинскими символами
Об этом сообщает пресс-служба Минкульта в Facebook.
"По статистике смайлы как метод коммуникации в настоящее время используют более 90% онлайн-пользователей. Сегодня достоинством и самоотверженностью украинцев в борьбе с российскими оккупантами восхищен весь мир. Поэтому появление украинских эмоджи на фоне беспрецедентной мировой поддержки поможет еще больше сплотить международное сообщество вокруг несокрушимости украинского народа", – говорится в сообщении.
Министерство обратилось в консорциум Unicode с призывом добавить специальный эмоджи, посвященный Украине. Также была создана соответствующая петиция, которая должна усилить возможность принятия такого решения. Чтобы поддержать петицию, нужно перейти по ссылке, заполнить экспресс-анкету, нажать “Подписать петицию” и подтвердить действие в письме, которое поступит на вашу электронную почту.
"Делитесь ссылкой с друзьями и знакомыми, украинские эмоджи заслуживают появиться во всех мессенджерах и социальных сетях", - добавляют в Минкультуры.
- Напомним, Министерство культуры и информационной политики запустило платформу МояВойна. Благодаря ей, каждый украинец может описать реальные факты и личные переживания войны, начатой Российской Федерацией против Украины.
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