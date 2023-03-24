Футзал: исторический финал женской сборной Украины на чемпионате Европы

В течение недели женской украинской сборной удалось показать исторический результат на Евро-2023 по футзалу. Наша команда победила Венгрию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

Финал Евро-2023 прошел в венгерском Дебрецене. Фаворитом в финале считалась сборная Испании, защищавшая чемпионский титул и выигравшая первый в истории Евро, состоявшийся в 2019 году. Украинки раньше в финале ЧЕ не играли.

Сенсационного результата не произошло. Украина проиграла Испании со счетом 1:5 и завоевала серебро Евро-2023. Единственный гол в составе украинок на 36-й минуте забила Анна Шульга.

Испанки же стали чемпионками Европы в третий раз подряд.



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Сноубординг: удачное завершение сезона для Данчи

19 марта сноубордистка Аннамари Данча успешно завершила сезон. Украинка одержала победу в параллельном слаломе на заключительном этапе КЕ в итальянском Рачинесе.

Для 32-летней Данчи это седьмая награда в сезоне и седьмая золотая медаль в карьере на этапах Кубка Европы.

Артистическое плавание: отличный результат Украины на Кубке Мира

На прошлой неделе в канадском Маркоме закончился первый КМ по артистическому плаванию. Украина удачно провела соревнования. Наша команда заняла третье место в общем медальном зачете. Победу одержала Испания, завоевавшая семь медалей, из которых две – "золото".

На счету Украины: 2 золотые медали и 2 серебряные. В технической программе победу одержала Марта Федина, а Владислава и Марина Алексеевы завоевали вторые места в технических дуэтах и произвольной программе.

Сборная Украины также торжествовала в акробатической программе. Нашу страну представили Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Украинки набрали 244,4958 балла и опередили соперниц на более чем 21 пункт.



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Футбол: сборная Украины начала подготовку к отбору на Евро, а Виктор Цыганков продолжает зажигать

Вчера, 23 марта, стартовал отборочный раунд Евро-2024 по футболу. В матчах нашей группы сборная Англии победила Италию со счетом 2:1, а Северная Македония с идентичным счетом обыграла Мальту.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Тем не менее наши игроки уже находятся в Англии. На этой неделе у украинской команды стартовал тренировочный сбор, который сразу начался в Британии.

Команда Руслана Ротаня даже успела сыграть спарринг-матч со второй командой "Брентфорда". Поединок провели за закрытыми дверями, но известно, что Украина победила 2:0.



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Состав национальной сборной Украины, который готовится к Англии:

Вратари : Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники : Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия").

Полузащитники : Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрык ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1")



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В минувший уикенд также состоялись матчи национальных чемпионатов. Среди наших легионеров стоит выделить Виктора Цыганкова. Украинец уже окончательно стал лидером испанской "Жироны".

На этот раз Цыганков спас "Жирону" от поражения в матче с "Райо Вальекано". Украинский вингер оформил дубль, а Ла Лига признала экс-игрока "Динамо" лучшим игроком матча.

Всего у Цыганкова 7 матчей, 3 гола и 3 ассиста с момента своего трансфера в Испанию. Ждем перехода в топ-клуб?



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В Украинской Премьер-лиге, в центральном матче 18-го тура, "Динамо" на своем поле уступило "Заре" - 0:1. "Днепр-1" одолел "Верес" - 1:0, а "Шахтер" обыграл "Рух" - 2:0.

"Шахтер" набрал 42 очка и сохранил лидерство. Дончане на 3 пункта опережают "Днепр-1". "Заря" с 37 баллами - третья, "Динамо" имеет 34 очка и занимает четвертую позицию.

Бокс: сорвавшийся бой Усика и Фьюри

Заканчиваем не победной, а грустной новостью. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе сорван. Этот поединок ждали миллионы фанатов по всему миру, но Тайсон Фьюри и Александр Усик так и не договорились.

Ежедневные треш-токи, которые длились несколько месяцев, закончились... просто словами. Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля. Для этого уже зарезервировали стадион, но боксеры так и не согласовали важные пункты в контракте.

23 марта представители Тайсона Фьюри подтвердили, что переговоры окончены, а Александр Усик завершил тренировочный сбор и вернулся в Украину.

Теперь Усик проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои три титула. На титул WBA претендует британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.

Ориентировочно следующий бой Усика должен состояться летом.



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