Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украина в финале Евро по футзалу, сорванный бой Усика и национальная футбольная команда: обзор самых главных событий украинского спорта за 18–24 марта
Обзор

Украина в финале Евро по футзалу, сорванный бой Усика и национальная футбольная команда: обзор самых главных событий украинского спорта за 18–24 марта

Влад Дидусь
24 мартa, 2023 пятница
20:00
Спорт

В течение недели женская сборная Украины вышла в финал ЧЕ по футзалу, у Александра Усика сорвался бой против Тайсона Фьюри, а сборная Украины по футболу начала подготовку к отборочному раунду Евро-2024

Футзал: исторический финал женской сборной Украины на чемпионате Европы

В течение недели женской украинской сборной удалось показать исторический результат на Евро-2023 по футзалу. Наша команда победила Венгрию и впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы.

Финал Евро-2023 прошел в венгерском Дебрецене. Фаворитом в финале считалась сборная Испании, защищавшая чемпионский титул и выигравшая первый в истории Евро, состоявшийся в 2019 году. Украинки раньше в финале ЧЕ не играли.

Сенсационного результата не произошло. Украина проиграла Испании со счетом 1:5 и завоевала серебро Евро-2023. Единственный гол в составе украинок на 36-й минуте забила Анна Шульга.

Испанки же стали чемпионками Европы в третий раз подряд.


Фото - Getty Images

Сноубординг: удачное завершение сезона для Данчи

19 марта сноубордистка Аннамари Данча успешно завершила сезон. Украинка одержала победу в параллельном слаломе на заключительном этапе КЕ в итальянском Рачинесе.

Для 32-летней Данчи это седьмая награда в сезоне и седьмая золотая медаль в карьере на этапах Кубка Европы.

Артистическое плавание: отличный результат Украины на Кубке Мира

На прошлой неделе в канадском Маркоме закончился первый КМ по артистическому плаванию. Украина удачно провела соревнования. Наша команда заняла третье место в общем медальном зачете. Победу одержала Испания, завоевавшая семь медалей, из которых две – "золото".

На счету Украины: 2 золотые медали и 2 серебряные. В технической программе победу одержала Марта Федина, а Владислава и Марина Алексеевы завоевали вторые места в технических дуэтах и произвольной программе.

Сборная Украины также торжествовала в акробатической программе. Нашу страну представили Марина и Владислава Алексеевы, Вероника Гришко, София Мациевская, Дарья Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Украинки набрали 244,4958 балла и опередили соперниц на более чем 21 пункт.


Фото - Getty Images

Футбол: сборная Украины начала подготовку к отбору на Евро, а Виктор Цыганков продолжает зажигать

Вчера, 23 марта, стартовал отборочный раунд Евро-2024 по футболу. В матчах нашей группы сборная Англии победила Италию со счетом 2:1, а Северная Македония с идентичным счетом обыграла Мальту.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Тем не менее наши игроки уже находятся в Англии. На этой неделе у украинской команды стартовал тренировочный сбор, который сразу начался в Британии.

Команда Руслана Ротаня даже успела сыграть спарринг-матч со второй командой "Брентфорда". Поединок провели за закрытыми дверями, но известно, что Украина победила 2:0.


Фото - УАФ

Состав национальной сборной Украины, который готовится к Англии:

Вратари : Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Шахтер"), Никита Шевченко ("Александрия").

Защитники : Александр Караваев, Денис Попов (оба - "Динамо"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Эдуард Соболь ("Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1"), Денис Мирошниченко ("Александрия").

Полузащитники : Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Андрей Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Марсель", Франция), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрык ("Челси", Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия", Польша).

Нападающие : Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбык ("Днепр-1")


Фото - Getty Images

В минувший уикенд также состоялись матчи национальных чемпионатов. Среди наших легионеров стоит выделить Виктора Цыганкова. Украинец уже окончательно стал лидером испанской "Жироны".

На этот раз Цыганков спас "Жирону" от поражения в матче с "Райо Вальекано". Украинский вингер оформил дубль, а Ла Лига признала экс-игрока "Динамо" лучшим игроком матча.

Всего у Цыганкова 7 матчей, 3 гола и 3 ассиста с момента своего трансфера в Испанию. Ждем перехода в топ-клуб?


Фото - Getty Images

В Украинской Премьер-лиге, в центральном матче 18-го тура, "Динамо" на своем поле уступило "Заре" - 0:1. "Днепр-1" одолел "Верес" - 1:0, а "Шахтер" обыграл "Рух" - 2:0.

"Шахтер" набрал 42 очка и сохранил лидерство. Дончане на 3 пункта опережают "Днепр-1". "Заря" с 37 баллами - третья, "Динамо" имеет 34 очка и занимает четвертую позицию.

Бокс: сорвавшийся бой Усика и Фьюри

Заканчиваем не победной, а грустной новостью. Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе сорван. Этот поединок ждали миллионы фанатов по всему миру, но Тайсон Фьюри и Александр Усик так и не договорились.

Ежедневные треш-токи, которые длились несколько месяцев, закончились... просто словами. Бой между Усиком и Фьюри должен был состояться 29 апреля. Для этого уже зарезервировали стадион, но боксеры так и не согласовали важные пункты в контракте.

23 марта представители Тайсона Фьюри подтвердили, что переговоры окончены, а Александр Усик завершил тренировочный сбор и вернулся в Украину.

Теперь Усик проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои три титула. На титул WBA претендует британец Даниэль Дюбуа, WBO – другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.

Ориентировочно следующий бой Усика должен состояться летом.


Фото - Getty Images

Статьи
Мир
Бокс
Сборная Украины
Тайсон Фьюри
Руслан Малиновский
Виктор Циганков
Виталий Миколенко
Читайте также:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
23 мартa, 2023 четверг
В Генштабе опровергли информацию, что оккупанты вышли из Новой Каховки
Євген Пригожин
24 мартa, 2023 пятница
Пригожин опроверг заявления Кремля, что РФ воюет с НАТО в Украине, - ISW
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
22 мартa, 2023 среда
"Могут возникнуть осложнения": Бразилия, являющаяся членом МУС, прокомментировала возможность ареста Путина
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.56
    Продажа 41.46
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 мартa
20:42
Россия пытается спровоцировать США полетами над военными базами в Сирии
20:26
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:18
TikTok
Во Франции чиновникам запретили пользоваться TikTok и Netflix на рабочих смартфонах
20:09
Как и за сколько действуют незаконные перевозки на временно оккупированные Россией территории Украины
20:08
Зеленский создал военные администрации в Северодонецке и двух временно оккупированных городах
20:04
OPINION
"Доктор Лиза" и гаагский ордер для Путина
20:02
В Польше планируют обязать детей из Украины посещать местные школы
20:00
Обзор
Победные новости 394-го дня войны: украинские морпехи уничтожили склад с боеприпасами оккупантов, в Украине начинают массовое производство дронов
19:48
В Херсонской области россияне обстреляли частный дом. Ранена местная женщина
19:30
Эммануель Макрон
Президент Франции поедет в Китай вместе с главой Еврокомиссии
19:27
Томас Тухель
"Бавария" выгнала главного тренера и назвала имя нового
19:13
Зеленский наградил главу МИД Литвы орденом князя Ярослава Мудрого III степени
19:08
Пограничники отбили 3 атаки вагнеровцев в Бахмуте
19:02
Премьер Грузии Гарибашвили заявил об "опасном плане украинизации страны"
18:51
В Луганской области оккупанты усложнили гражданское передвижение между населенными пунктами, - Генштаб
18:37
ДПСУ задержала священника, который имел связи с РФ
18:25
Биньямин Нетаньяху
Израиль на фоне протестов против судебных изменений принял закон о полномочиях кнессета и правительства отстранять премьера
18:24
Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: один человек погиб
18:22
Эксклюзив
"Придется делать все одновременно": эксперт Defense Express Киричевский назвал задачи ВСУ во время контрнаступления
18:21
Хочу покончить с доминированием Усика, - следующий соперник украинца сделал амбициозное заявление
18:09
В Украине приступают к массовому производству дронов, - Федоров
18:01
Строительство фортификаций, грузовые перевозки: правительство приняло ряд решений по логистике и оборонной инфраструктуре
18:01
OPINION
Вадим Денисенко
Зерновое соглашение. Смогут ли россияне продлить шантаж?
17:59
Англия – Украина: букмекеры дали нелестный прогноз на матч квалификации Евро-2024
17:49
Полтава
В Полтавской области сократили комендантский час
17:47
Президент Бразилии во время визита в Китай предлагает создать "клуб мира" для прекращения войны РФ с Украиной, - FT
17:46
Обзор
"Памфир", "Опасный" или "Наследники": что посмотреть в выходные
17:28
безработица
Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных: подробности
17:21
В футболе изменят правила пенальти
17:21
Минфин США расширил санкции в отношении Беларуси: в список добавили самолет Лукашенко, 3 юридических лица и 9 физических
17:11
Компания-владелец Leroy Merlin планирует передать контроль над магазинами в РФ местному менеджменту
17:09
Вблизи "Северного потока - 2" обнаружили неизвестный объект, Кремль заявил о важности его идентификации
17:00
Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию для населения до 30 апреля
16:59
Морпехи уничтожили за день 35 россиян и хранилище с боеприпасами
16:44
Премьер Испании Санчес призвал "прислушаться к Китаю", чтобы прекратить войну в Украине
16:30
В Донецкой области россияне мобилизовали почти всех водителей маршруток, - ЦНС
16:29
На фото Вооруженные силы Украины
В Раду внесли законопроект о разрешении военным демобилизовываться: кого касается
16:19
Из Эстонии выслан дипломат посольства РФ за участие в подрыве безопасности и конституционного строя страны
16:18
Эксклюзив
Все медицинские и санаторные учреждения в Бердянске оккупанты превратили в госпитали для своих раненых военных, - спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрашковский
16:12
В Украине запустили кампанию "Ты как?", посвященную ментальному здоровью и борьбе со стрессом
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV