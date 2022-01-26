Украина в феврале может столкнуться с дефицитом газа, – эксперт
Заявления правительства о начале плановых закупок газа на следующий отопительный период в феврале могут свидетельствовать о потенциальном дефиците газа
Об этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал во время программы "О деньгах с Александром Морщавкой" в эфире "Еспресо.TV".
"Шаги правительства говорят об одном: у нас уже в феврале будет дефицит газа, и нам некогда проходить отопительный сезон", – сказал он.
По мнению Попенко, рекомендации Министерства образования перевести школы на дистанционное обучение тоже могут быть связаны с намерениями уменьшить потребление газа.
"Из 11 млрд кубометров газа, которые сейчас есть в хранилищах, 6 млрд кубометров – это газ, который мы не можем использовать. Остается 5 млрд кубометров. В среднем мы используем в месяц при теплой погоде 2,5 млрд кубометров. Следовательно, остатка в 5 млрд кубометров может хватить на январь и февраль, а в марте у Украины будет ноль в запасах", – пояснил Олег Попенко.
- Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с февраля НАК "Нафтогаз" начнет плановую закупку и закачку газа в украинские хранилища на следующий отопительный сезон.
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