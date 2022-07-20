Украина в этом году потеряет не менее 20% урожая озимых, - Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Было обнаружено сокращение площадей ранних зерновых на 0,75 млн га, что связано в основном с экономическими последствиями войны. Ожидаемое падение индекса NDVI для озимых культур означает снижение урожайности на 15% или потерю 4,2 млн тонн зерна. Общие потери урожая озимых составят не менее 20%. И это при условии, что урожай удастся собрать в его текущем объеме.

"Если бы не настойчивость и жертвенность наших аграриев, потери для агросектора были бы гораздо больше", - заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Исследовательская группа продолжает мониторинг посевов и урожайности и в сентябре представит обновленный прогноз потерь озимых и яровых культур. При взыскании компенсации от России эти данные будут важны.

"Учитывая значение Украины как мирового поставщика зерновых и масличных культур, уменьшение объемов их производства – это серьезный вызов для глобальной продовольственной безопасности. Готовность Минагрополитики работать над оценкой потерь урожая очень важна. Системный анализ потерь урожая поможет привлечь больше поддержки от международных партнеров в сектор сельского хозяйства, чтобы помочь агропроизводителям пережить эти трудные времена и впоследствии возродить производство", – сказал Клаус Дайнингер, ведущий экономист Всемирного банка.

В Минагрополитики отметили, что согласно данным, представленным командой отечественных и международных экспертов Национального технического университета им. И. Сикорского, Института космических исследований НАН Украины, Объединенного исследовательского центра Европейской Комиссии (JRC) и Всемирного банка – площадь озимых посевов могла бы составлять 9,14 млн га, однако фактическая площадь посевов – 8,38 млн га.

14 июня сообщалось, что Украине нехватка зерна не угрожает, ведь производство почти в пять раз превышает потребление внутри страны.

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