Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев

Об этом сообщила прессслужба Нафтогаза.

"Одна из наших приоритетных задач - возобновление реальной работы рынка газа в Украине. Мы активно работаем на том, чтобы увеличивалась собственная добыча, как силами Группы Нафтогаз, так и силами частных добытчиков, для которых должны быть созданы соответствующие условия. Украина готовится к разным сценариям прохождение следующего отопительного сезона. В то же время команда Нафтогаза прилагает все усилия, чтобы в этом году впервые в истории независимой Украины отказаться от импорта газа", - отметил глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.

В частности, Алексей Чернышов напомнил, что украинские подземные хранилища газа являются крупнейшими в Европе, их ресурс может стать опорой для энергетической безопасности ЕС.