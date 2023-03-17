Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев
НАК "Нафтогаз Украины" планирует уже в следующем отопительном сезоне планирует отказаться от импорта газа: это произойдет впервые за историю независимости страны
Об этом сообщила прессслужба Нафтогаза.
"Одна из наших приоритетных задач - возобновление реальной работы рынка газа в Украине. Мы активно работаем на том, чтобы увеличивалась собственная добыча, как силами Группы Нафтогаз, так и силами частных добытчиков, для которых должны быть созданы соответствующие условия. Украина готовится к разным сценариям прохождение следующего отопительного сезона. В то же время команда Нафтогаза прилагает все усилия, чтобы в этом году впервые в истории независимой Украины отказаться от импорта газа", - отметил глава группы Нафтогаз Алексей Чернышев.
В частности, Алексей Чернышов напомнил, что украинские подземные хранилища газа являются крупнейшими в Европе, их ресурс может стать опорой для энергетической безопасности ЕС.
- Напомним, компания "Укргаздобыча" пробурила новую оценочно-эксплуатационную скважину глубиной 5950 метров, которая дает 340 тыс. кубометров природного газа в сутки.
- Польша готова развивать энергетическое сотрудничество с Украиной путем добычи газа в западных областях и создания энергетического моста Жешув – Хмельницкая АЭС.
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