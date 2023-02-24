Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев

Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев

24 февраля, 2023 пятница
11:27
Экономика

Начальник НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил о стремлении в 2023 году избежать импорта газа благодаря внутренней добыче

Об этом в интервью Bloomberg рассказал Чернышев.

"Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал глава Нафтогаза.

План по избежанию импорта требует от предприятия увеличить добычу на 8%, а от частных компаний - на 16% в этом году, несмотря на запрет экспорта топлива. План также не предусматривает никаких территориальных потерь или разрушения газодобывающих мощностей.

Чернышев сказал, если получится избежать импорта, то станет первым случаем в истории независимости страны.

В конце 2022 года Международный валютный фонд подсчитал, что нашей стране необходимо будет покупать 5 млрд кубов газа в этом году. В последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировала, чтобы помочь производить свет после ударов РФ по энергосистеме.

Начальник НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, с конца октября того года компания купила около половины из 2 миллиардов кубометров топлива, которые планировала закупить благодаря усилиям газодобывающих компаний и дисциплинированности домохозяйств.

В то же время есть вероятность, что Нафтогазу все же придется закупить 2 миллиарда кубометров газа: "Но это не наш основной план. Мы должны полагаться на самих себя".

Глава Нафтогаза рассказал о долгах перед компанией.

"Правительство заморозило тарифы на коммунальные услуги для домохозяйств, чтобы помочь семьям после того, как вторжение России повлекло за собой падение доходов, но пообещало компенсировать Нафтогазу разницу между импортным газом и внутренними ценами. Оно этого еще не сделало, его долг перед Нафтогазом составляет 177 миллиардов гривен, а муниципалитеты и компании, распределяющие газ, задолжали 112 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Чернышев также добавил, что преследует цель достичь компромисса в марте по соглашению о реструктуризации с некоторыми владельцами облигаций после того, как правительство фактически заблокировало ему выплату долга, чтобы сэкономить средства на закупку газа.

  • 1 февраля стало известно, что поставки газа в Украину профинансируют правительство Норвегии, Нафтогаз закупит его на грант от Европейского банка реконструкции и развития на сумму до €188,8 млн.
  • Главой наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" был избран Энтони Марино, специалист по разведке и добыче углеводородов.
Мир
Украина
газ
Нафтогаз
Читайте также:
МЗС РФ
23 февраля, 2023 четверг
В России назвали условия "мирных переговоров" с Украиной
окупанти
23 февраля, 2023 четверг
Разведка зафиксировала движение колонн военной техники без знаков распознавания в районе границы Черниговщины, россияне готовят возможные провокации, - ОК "Север"
23 февраля, 2023 четверг
Британская разведка назвала вероятное направление, где РФ будет в очередной раз пытаться наступать
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.25
    Покупка 39.25
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.13
    Продажа 41.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 февраля
13:32
Обновлено
Премьер-министр Польши Моравецкий прибыл в Киев
13:11
Медведев заявил о готовности дойти до Польши, отодвигая "угрозы" от РФ
13:08
"Завтра была война". Как 24 февраля изменило нас навсегда
13:04
король Чарльз III
Король Чарльз III в годовщину полномасштабного вторжения РФ: народ Украины продемонстрировал необычайное мужество и стойкость
13:00
Сильный ветер и влажность, местами с мокрым снегом: прогноз погоды на 25 февраля от Натальи Диденко
12:51
Саломе Зурабишвили
"Правительство Грузии загнало себя в изоляцию": Зурабишвили сожалеет, что ее страна недостаточно помогает Украине
12:46
Оккупанты привезли в Херсонскую область пропагандистов, чтобы снять российские обстрелы и обвинить ВСУ, - Маляр
12:39
Обновлено
Боеприпасы к HIMARS и беспилотники: США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму $2 млрд
12:37
"Война угрожает глобальной безопасности": в НАТО заявили об усилении поддержки Украины
12:22
За две недели до начала полномасштабного вторжения РФ в ГПСУ знали, что война будет, - глава ведомства
12:15
США расширят присутствие войск на Тайване, - WSJ
12:06
OPINION
Китай на стороне Китая
12:04
Польша отправит первые танки Leopard в Украину уже сегодня, - Bloomberg
11:56
Испания изучит запрос Украины о передаче истребителей, - премьер Санчес
11:54
Россияне перекрыли Керченский мост через сутки после открытия, уехать с полуострова невозможно
11:50
Дания
Дания открыта для поставки Украине истребителей, – и. о. министра обороны страны
11:34
В Австралии разоблачили группу российских шпионов, действовавшую в течение 18 месяцев
11:28
Враг утром обстрелял пограничные Черниговщины и Сумщины из минометов
11:11
В пригороде Киева 24 февраля может быть громко: будут работать саперы
11:07
Эксклюзив
У России нет ресурса для дестабилизации ситуации в Молдове, - генерал-майор СБУ Ягун
11:05
Эспрессо представит сериал Ukraїner "Деоккупация. Экспедиция по освобожденным регионам"
10:56
"Украина сохранена": Зеленский поблагодарил каждого воина, который стал на защиту государства в 2014-м и в 2022 году
10:37
Оккупанты обесточили 15 тыс. потребителей на Херсонщине и Харьковщине, - Минэнерго
10:35
Виктор Орбан
Ядерное государство нельзя загнать в угол, - Орбан призвал к мирным переговорам
10:25
Сергей Дейнеко
Украина лучше готова к возможному вторжению из Беларуси, чем год назад, – глава ГПСУ
10:24
Польша отсылает белорусского военного атташе
10:11
курс доллара
Актуальный курс валют на 24 февраля: цены в обменниках
10:08
Сергей Дейнеко
Глава Госпогранслужбы Дейнеко прогнозирует окончание войны осенью
10:03
OPINION
Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена
09:59
В результате массированного обстрела РФ пограничники Харьковщины за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 8 человек
09:57
Великобритания обнародовала новый пакет санкций против РФ: в списке руководители Газпрома и Аэрофлота и граждане, связанные с Росатомом
09:54
Эксклюзив
Освобождение всех территорий Украины не гарантирует окончание войны с РФ, - Згурец
09:38
У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
09:37
В воздушных силах предупредили, что 24 февраля могут быть "сюрпризы" от РФ
09:33
В Донецкой области за сутки россияне убили двух мирных жителей, семерых ранили
09:22
Британская разведка: Россия снова изменила подход в войне с Украиной
09:08
Новая Зеландия ввела санкции против 87 российских политиков и военных
08:44
За сутки россияне 73 раза атаковали Херсонщину: есть погибший, повреждена критическая инфраструктура и дома
08:42
За год войны Россия потеряла в Украине более 146 тыс. солдат, 3363 танка и 474 РСЗО
08:31
Залужный: Основа нашей стойкости – люди. За 9 лет войны мы стали крепче бетона и стали
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV