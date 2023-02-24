Украина в этом году планирует отказаться от импорта газа, - Чернышев

Об этом в интервью Bloomberg рассказал Чернышев.

"Увеличение внутреннего производства является нашей стратегической целью, и мы должны сами этим заниматься. Это не просто вопрос бизнеса – это вопрос выживания и независимости Украины", – сказал глава Нафтогаза.

План по избежанию импорта требует от предприятия увеличить добычу на 8%, а от частных компаний - на 16% в этом году, несмотря на запрет экспорта топлива. План также не предусматривает никаких территориальных потерь или разрушения газодобывающих мощностей.

Чернышев сказал, если получится избежать импорта, то станет первым случаем в истории независимости страны.

В конце 2022 года Международный валютный фонд подсчитал, что нашей стране необходимо будет покупать 5 млрд кубов газа в этом году. В последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировала, чтобы помочь производить свет после ударов РФ по энергосистеме.

Начальник НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, с конца октября того года компания купила около половины из 2 миллиардов кубометров топлива, которые планировала закупить благодаря усилиям газодобывающих компаний и дисциплинированности домохозяйств.

В то же время есть вероятность, что Нафтогазу все же придется закупить 2 миллиарда кубометров газа: "Но это не наш основной план. Мы должны полагаться на самих себя".

Глава Нафтогаза рассказал о долгах перед компанией.

"Правительство заморозило тарифы на коммунальные услуги для домохозяйств, чтобы помочь семьям после того, как вторжение России повлекло за собой падение доходов, но пообещало компенсировать Нафтогазу разницу между импортным газом и внутренними ценами. Оно этого еще не сделало, его долг перед Нафтогазом составляет 177 миллиардов гривен, а муниципалитеты и компании, распределяющие газ, задолжали 112 миллиардов гривен", - говорится в сообщении.

Чернышев также добавил, что преследует цель достичь компромисса в марте по соглашению о реструктуризации с некоторыми владельцами облигаций после того, как правительство фактически заблокировало ему выплату долга, чтобы сэкономить средства на закупку газа.