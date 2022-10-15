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"Украина в ЕС и НАТО, а Путин - сдох": пехотинцы в Славянске рассказали Порошенко о главном желании

15 октября, 2022 суббота
19:21
война с Россией

Пятый президент Украины, глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Славянске на Донетчине передал два грузовика DAF, а также буржуйки, генераторы, спальные мешки и другое военное снаряжение бойцам 10-й горно-штурмовой бригады

Об этом сообщает официальный сайт "ЕС".

Степан Барна, руководитель Тернопольской организации "Европейской Солидарности", который сейчас воюет на восточном фронте, рассказывает: после широкомасштабного вторжения был сформирован новый мотопехотный батальон, поэтому сейчас такие автомобили очень нужны.

"Сразу в начале войны был сформирован батальон, и у нас стоит вопрос оснащения самого батальона. Сейчас над этим работаем. Эти машины нам очень важны с точки зрения обеспечения логистики для нашего подразделения и мотопехотного батальона", – объясняет Барна.

Бойцы благодарят за буржуйки, говорят: ночью уже заморозки, поэтому хорошая печка - именно то, что надо.

Степан Барна рассказывает: "Эти ребята с первых дней войны на передовой. И сейчас – на первой линии, на боевых позициях. К сожалению, не все здесь присутствуют, часть сейчас находятся на лечении. Они хорошо знают, что такое война".

Порошенко вместе с побратимами почтил память погибших воинов.

"На устах этих ребят - улыбка сквозь боль. Они хорошо знают, что такое война, потому что с первых дней в этом аду. Сейчас очень тяжело на фронте - много товарищей погибает, много раненых. Несмотря на это, держатся. Помогает сила духа, войсковое братство и поддержка и вера украинцев", - пишет Петр Порошенко в Facebook.

"Хочу в этот день поблагодарить семьи наших погибших героев, потому что буквально неделю назад мы потеряли двух парней, и это нам очень болит. Я верю в то, что о каждом герое, который был ранен, будут заботиться на мирной украинской земле. А пожелать хочу чтобы Украина стала членом ЕС, чтобы мы были членами НАТО, а Путин - сдох", - говорит Степан Барна.

Как известно, Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" подготовили подарки для ВСУ. 14 октября большой груз был доставлен в бригады вдоль линии фронта. Среди подарков – 10 автомобилей DAF, пикапы, десятки дронов, генераторов, сотни буржуек, а также рации, комплекты зимней одежды, спальные мешки и специальная полевая баня – мобильный комплекс со стиральными машинами и душевыми.

"Ничего важнее украинской армии для украинцев не существует. Они - наши защитники, они - лучшие дипломаты. И сегодня украинский народ полностью поддерживает армию, делает для нее все возможное", - отмечает Петр Порошенко.

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Петр Порошенко
военные силы Украины
Новости Славянска
Европейская солидарность
Военные новости
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