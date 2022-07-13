Украина в двух шагах от достижения соглашения об экспорте зерна из Россией, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ о разблокировании экспорта украинского зерна находятся на финальной стадии
Об этом Кулеба заявил в интервью El Pais .
"Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Нужно решить проблемы безопасности, связанные с российской позицией. Мы находимся в заключительной фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, экспорт зерна в скором времени начнется", - сказал Кулеба. .
Он добавил, что Россия может допустить экспорт украинского зерна, если решит показать странам Африки и Азии, что хочет спасти их от нехватки продовольствия.
"Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала зерно. Они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход с международных рынков, и это сделает нас сильнее", - убежден Кулеба.
- 6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней.
- На 13 июля в Стамбуле запланирована встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН по деблокаде экспорта украинского зерна.
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