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Украина в двух шагах от достижения соглашения об экспорте зерна из Россией, - Кулеба

13 июля, 2022 среда
12:00
Экономика Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ о разблокировании экспорта украинского зерна находятся на финальной стадии

Об этом Кулеба заявил в интервью El Pais .

"Мы в двух шагах от достижения соглашения с Россией. Нужно решить проблемы безопасности, связанные с российской позицией. Мы находимся в заключительной фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, экспорт зерна в скором времени начнется", - сказал Кулеба. .

Он добавил, что Россия может допустить экспорт украинского зерна, если решит показать странам Африки и Азии, что хочет спасти их от нехватки продовольствия.

"Но Россия не заинтересована в том, чтобы Украина экспортировала зерно. Они знают, что если мы будем экспортировать, то получим доход с международных рынков, и это сделает нас сильнее", - убежден Кулеба.

  • 6 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал достичь согласия о "зерновых коридорах" через 7-10 дней.
  • На 13 июля в Стамбуле запланирована встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН по деблокаде экспорта украинского зерна.

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Мир
Россия
Турция
Африка
зерно
война с Россией
голод
Дмитрий Кулеба
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