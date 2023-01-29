Украина ворвалась в ТОП-10 этого рейтинга. Он ранжирует страны по умению продвигать себя в мире посредством культуры, дипломатии и образования.

На обложке итогового Monocle за 2022 год — ТОП-5 стран, совершивших самый большой рывок в прошлом году. Здесь Украина заняла первое место.

Термин "мягкая сила" ("Soft power") принадлежит Джозефу Наю-младшему — американскому политологу, бывшему декану Гарвардского института государственного управления, идеологу неолиберализма. По определению Ная, мягкая сила описывает возможности страны получить желаемое посредством добровольного участия, симпатии и привлекательности, в отличие от "твердой силы", то есть применения принудительных мер или оплаты.

Чем сильнее страна по этому рейтингу, тем проще ей влиять на мировую политику и экономику. И этот героический год невероятно продвинул Украину вперед.

Согласно этой концепции, культура, репутация, образ страны – это части "мягкой силы". Чем сильнее страна по этому рейтингу, тем проще ей влиять на мировую политику и экономику. И этот героический год невероятно продвинул Украину вперед.

Общий ТОП-20 в 2022/2023 годах выглядит так:

1. США

2. Дания

3. Франция

4. Южная Корея

5. Швейцария

6. Япония

7. Германия

8. Великобритания

9. Италия

10. Украина

11. Испания

12. Норвегия

13. Португалия

14. Канада

15. Греция

16. Швеция

17. Финляндия

18. Мексика

19. Австралия

20. Нидерланды

Эта несправедливая война – не только огромная трагедия, но и эксклюзивная возможность переопределяться и создать мощный фундамент для развития страны после войны. Это шанс выпрыгнуть в новое качество. Главное – воспользоваться им.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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