Украина в декабре получит от Южной Кореи 20 мощных генераторов
Южная Корея передаст Украине 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z
Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, передает пресс- служба аппарата Верховной Рады.
"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине как гуммпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года", - сказал посол.
"Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена", - добавил он.
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