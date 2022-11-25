Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Украина в декабре получит от Южной Кореи 20 мощных генераторов

Украина в декабре получит от Южной Кореи 20 мощных генераторов

25 ноября, 2022 пятница
17:08
война с Россией

Южная Корея передаст Украине 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также 5 мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z

Об этом заявил посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко, передает пресс- служба аппарата Верховной Рады.

"С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине как гуммпомощи 20 генераторов мощностью 450-500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года", - сказал посол.

"Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена", - добавил он.

  • В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены. Почти вся Украина осталась без света и воды.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.
  • В Укрэнерго сообщили, что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.
  • Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.
  • Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.
  • Агентство США по международному развитию (USAID) передаст Украине 80 генераторов .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Южная Корея
Читайте также:
24 ноября, 2022 четверг
На сайте президента Украины зарегистрировали петицию о переименовании России в Московию
Олексій Громов
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
Автор Сергей Фурса
24 ноября, 2022 четверг
Путин начинает новую газовую войну
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 ноября
17:22
Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине
17:06
Польша после разрешения НАТО повторно просит Германию разместить ЗРК Patriot в Украине
16:54
Генераторы и обогреватели: Германия готовит новую помощь для Украины
16:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:53
Столтенберг заявил о предоставлении Украине глушителей против российских беспилотников
16:41
Исследование: 93% украинцев считают Голодомор 1932-33 годов геноцидом
16:33
Эксклюзив
Российские военные, проходящие подготовку на территории Беларуси, не несут угрозы наступления с севера Украины, - полковник ВСУ Селезнев
16:31
САУ, запчасти и зимняя одежда. Норвегия передала Украине очередной пакет помощи
16:24
Новые автомобили для ВСУ: Parimatch передал армии легковушку для разведчиков и скорую для эвакуации
16:22
Разведка назвала иностранные компании, поставляющие России чипы для ракет
16:06
OPINION
Какие откровенные попались нам террористы!
15:50
В Кривом Роге останавливают весь электротранспорт
15:44
USAID передаст Украине 80 генераторов, - посол США
15:40
На деоккупированной Харьковщине будут курсировать новые пригородные поезда
15:33
зерно
Украинский агросектор получит от Германии 9 млн. евро помощи
15:32
Черногория поддерживает стремление Украины вступить в НАТО, - Минобороны страны
15:17
На Черниговщине приговорили к 10 годам российского оккупанта, угрожавшего расстрелом мирным жителям
15:06
Виктор Ляшко
В случае блэкаута площади, которые занимают больницы, оптимизируют, - Ляшко
15:06
В Винницкой области переименовали более полусотни улиц в честь Бандеры, генерала Трейко и Воинов-добровольцев
14:52
В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева
14:46
США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ
14:35
Книга рекордов Гиннеса определила самую старую кошку в мире
14:23
Языковой омбудсмен вынес постановление о штрафе мэру Харькова Терехову за обращение к гражданам на негосударственном языке
14:22
Иран сенсационно победил Уэльс на чемпионате мира по футболу
14:19
Благодаря перемещению предприятий с опасных территорий сохранено 35 тыс. рабочих мест, - Минэкономики
14:17
Для детей начальной школы создали цифровую библиотеку
14:03
OPINION
У нас здесь нашли целый суд, тоже работающий на врага, причем давно
14:02
Оккупанты в Мариуполе собираются переселять потерявших жилье людей в "безхозные" дома
13:55
30 долларов за баррель – вполне правильное предложение за российскую нефть, - Зеленский
13:49
Прага
Чехия передаст обогреватели и медоборудование для Киева и Николаева
13:45
Российское командование перебросило в Беларусь около 12 тыс. мобилизованных военных
13:29
Польша предлагает переместить немецкие Patriot в Украину. В НАТО заявили, что решения должны приниматься правительствами стран
13:29
В Киевской области из-за работы генераторов от отравления газом умер мужчина, двое детей пострадали
13:13
Анонс
Боевые еноты, папа-гуманист и беглые россияне из Херсона: события российско-украинской войны от Юрия Журавля
13:01
Укрзализныця публикует новые графики задержки поездов
12:50
Глава МИД Британии прибыл в Украину и анонсировал новый пакет помощи на 3 млн фунтов
12:38
Франция передаст Украине 100 мощных генераторов
12:37
Через сутки 24 ноября враг ударил по Херсонщине 49 раз
12:37
Украинцев обеспечили электричеством на 70%: прежде всего объекты критической инфраструктуры
12:35
ПриватБанк
В банкоматах ПриватБанка теперь можно снять до 20 тыс. наличных с карт всех украинских банков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV