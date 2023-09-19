Украина в ближайшие дни может ввести запрет на импорт некоторых овощей и фруктов из Польши: список

Об этом сказал заместитель главы Минэкономики Тарас Качка в интервью Rzeczpospolitа.

По его словам, эмбарго может быть введено в течение следующих нескольких дней. Под ограничения попадут лук, помидоры, капуста и яблоки.

"До 15 сентября под запрет ЕС попали четыре товара – пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник. Запрет, введенный министром Будой, касается трех дополнительных продуктов: муки, отрубей и жмыхов. Это произвольное расширение этого запрета ЕС. Если Польша из ниоткуда вводит такие произвольные запреты на новые товары, мы также можем запретить импорт товаров из Польши... Мы хотим побудить Польшу отступить назад", - сказал Качка.

Что известно о запрете на импорт зерна и иске Украины в ВТО

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.