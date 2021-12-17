Украина в 2022 году получит 50 вертолетов Airbus Helicopters для медиков и пожарных, - Монастырский

Об этом он написал в Facebook.



Денис Монастырский рассказал, что передал 10 сертификатов на жилье спасателям Нежина, а также сообщил о планах на 2022 год относительно качественного оснащения техникой ГСЧС и статуса крупнейшего в Европе парка авиатехники.



"Да, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters. Должны построить Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать стихию на ранней стадии. Кроме того, увеличим авиапарк ГСЧС", - отметил министр.



По его словам, техника обеспечит реализацию проектов "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности".



В рамках первой инициативы в Украине появятся пункты базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов.



А второй проект позволит предотвратить 90% лесных пожаров, используя уникальные противопожарные самолеты производства завода Антонова. Денис Монастырский отметил, что первый самолет законтрактуют 18 декабря 2021 года.

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