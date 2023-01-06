Об этом шла речь на заседании правительства 6 января.

Да, Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн гривен. На первом месте – США, предоставившие 410 млрд гривен.

390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.

88 млрд грн было получено от МВФ.

60 млрд грн от Канады.

35 млрд грн от Великобритании.

34 млрд грн от Всемирного банка.

17 млрд грн от Японии.

Шмигаль поблагодарил международных партнеров за помощь, благодаря которой государство могло своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, зарплаты и т.д.

Ранее в Минэкономики говорили, что ВВП Украины к концу года упал не так сильно, как прогнозировали в феврале.

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