Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн грн, из них 800 млрд грн – от США и ЕС
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль перечислил международных доноров, которые оказали больше финансовой помощи нашей стране в 2022 году
Об этом шла речь на заседании правительства 6 января.
Да, Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн гривен. На первом месте – США, предоставившие 410 млрд гривен.
- 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.
- 88 млрд грн было получено от МВФ.
- 60 млрд грн от Канады.
- 35 млрд грн от Великобритании.
- 34 млрд грн от Всемирного банка.
- 17 млрд грн от Японии.
Шмигаль поблагодарил международных партнеров за помощь, благодаря которой государство могло своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, зарплаты и т.д.
- Ранее в Минэкономики говорили, что ВВП Украины к концу года упал не так сильно, как прогнозировали в феврале.
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