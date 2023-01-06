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Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн грн, из них 800 млрд грн – от США и ЕС

6 января, 2023 пятница
14:52
Экономика Деньги

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль перечислил международных доноров, которые оказали больше финансовой помощи нашей стране в 2022 году

Об этом шла речь на заседании правительства 6 января.

Да, Украина в 2022 году получила от иностранных партнеров около 1 трлн гривен. На первом месте – США, предоставившие 410 млрд гривен.

  • 390 млрд грн предоставили страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком.
  • 88 млрд грн было получено от МВФ.
  • 60 млрд грн от Канады.
  • 35 млрд грн от Великобритании.
  • 34 млрд грн от Всемирного банка.
  • 17 млрд грн от Японии.

Шмигаль поблагодарил международных партнеров за помощь, благодаря которой государство могло своевременно и в полном объеме выплачивать пенсии, зарплаты и т.д.

  • Ранее в Минэкономики говорили, что ВВП Украины к концу года упал не так сильно, как прогнозировали в феврале.

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