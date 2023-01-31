Результаты исследования, которые есть в распоряжении Эспрессо.TV, презентовало глобальное движение Transparency International.

Украина получила 33 балла из 100 возможных в Индексе восприятия коррупции (СРИ) за 2022 год. В этом году показатель вырос на один балл, и теперь Украина занимает 116-е место из 180 стран.

За последние 10 лет показатель Украины вырос на 8 баллов. А набранные баллы в 2022 году являются самым высоким показателем нашей страны с момента запуска обновленной методологии СРИ.

Так же, как и Украина, 33 балла имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл нас опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне. А на бал меньше, чем Украина, набрали Доминиканская Республика, Кения и Нигер.

Среди соседей Украина в дальнейшем выше России - агрессорка в 2022 году потеряла 1 балл и с 28 баллами занимает 137 место в списке. Кроме этого, снова снизились баллы Венгрии – 42 балла (-1, 77 место), и Беларуси – она в этом году потеряла 2 балла.

Среди партнеров Украины тоже есть изменения в показателях. Польша потеряла 1 балл, но осталась лидером по показателям Индекса восприятия коррупции среди наших соседей – с 55 баллами она занимает 45 место.

А вот улучшить свои показатели за год удалось Словакии – 53 балла (+1, 49 место), Румынии – 46 баллов (+1, 63 место) и Молдове, набравшей больше всего – +3 и теперь с 39 баллами занимает 91 место.

Отмечается, что Индекс восприятия коррупции 2022 года показывает, что большинство стран существенно не достигли прогресса в борьбе с коррупцией за более чем 10 лет. При этом масштабы проблемы огромны: средний глобальный показатель остается неизменным и составляет 43 балла из 100 одиннадцатого года подряд, а более двух третей стран (122) испытывают серьезные проблемы с коррупцией, набрав менее 50 баллов.

Движение отмечает, что в исследование не вошли громкие антикоррупционные расследования, всколыхнувшие Украину в январе 2023 года. Однако, с высокой вероятностью, эти события будут отражены в исследовании следующего года.

Представители констатируют, что коррупция в Украине есть даже во время войны.

"Украина показала, что борьба с коррупцией у нас продолжается даже в условиях войны. Однако следует понимать, что весь успех антикоррупционной реформы за последнее десятилетие может быстро сойти на нет. Последние громкие коррупционные кейсы, касающиеся, в частности, закупок во время войны с Россией, трудно объяснить не только украинцам, которые, каждый на своем фронте, борются за нашу свободу, но и иностранным партнерам Если данные, не несущие угрозы безопасности, и в дальнейшем будут закрытыми, е-декларирование чиновников не восстановится, и в целом у украинцев будут крайне ограниченные возможности узнавать работу власти, мы потеряем свои позиции быстрее, чем можем представить", - объясняет исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

4 комплексных шага от Transparency International, которые помогут улучшить уровень борьбы с коррупцией и будут способствовать эффективному восстановлению Украины в 2023 году

Завершить конкурсы и выбрать профессиональных, независимых и добропорядочных руководителей органов антикоррупционной экосистемы: Агентства по розыску и менеджменту активов, Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предотвращению коррупции

Провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией. Провести прозрачный конкурс по отбору судей Конституционного суда. Обновить органы судейского самоуправления для обеспечения нормального функционирования судебных учреждений и запуска полноценной судебной реформы

Открыть данные, где это возможно, и не вредит интересам безопасности и обороны. Восстановить представление электронных деклараций и их проверку НАПК. Восстановить представление отчетов политических партий. Восстановить функционал органов, который ограничили войну, кроме очевидных и обоснованных исключений

Использовать электронную систему Prozorro для закупок по восстановлению Украины после российского вторжения. Обеспечить эффективный контроль и мониторинг закупок

Справка. Transparency International Ukraine – аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, который с 2012 года помогает Украине становиться сильнее. Организация комплексно подходит к разработке и внедрению изменений в целях снижения уровня коррупции в отдельных сферах.

Индекс восприятия коррупции (CORruption Perceptions Index, СРИ) – показатель, рассчитываемый с 1995 года международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывается на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. Для определения оценки использовано 9 источников.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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