Украина в 2014 году прикрыла страны Балтии: РФ планировала спецоперацию против Эстонии, - дипломат Чалый
Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Россия пытается формировать свои векторы внешних угроз и показывать, что эти линии консолидированы и долгосрочны в готовности воевать даже со странами НАТО
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Дипломат прокомментировал сообщение депутата российской думы Евгения Федорова, предложившего упразднить постановление времен СССР о признании независимости Литвы, состоявшемся 6 сентября 1991 года на заседании Госсовета СССР под председательством Михаила Горбачева, где были признаны независимость Латвии, Литвы и Эстонии.
"Что касается влияния на независимость Литвы, то подобное решение будет иметь нуль. А это для расшатывания внутренней ситуации в самой России и для формирования мнения, что Литва является недогосударством, как в принципе об Украине говорилось, что не имеет права на существование и что не является независимой", – пояснил дипломат.
Валерий Чалый отметил, что такая раскрутка темы по Литве имеет целью создать максимальную консолидацию и мобилизацию силового общества, что враги есть еще другие, кроме Украины.
"Есть достаточно достоверная информация и я ей доверяю, что в 2014 году первая атака войны или специальной операции планировалась против Эстонии и дальше против балтийских стран. Только бегство и слабость Януковича привели к тому, что они использовали ситуацию в Крыму в свою пользу и отошли с той стороны.Так что Украина прикрыла от той войны в 2014 году страны Балтии. Сейчас в РФ снова возвращают эту историю для внутреннего вопроса, и как только это проголосуют в госдуме, то будет четкий сигнал, что мы готовимся к войне с Литвой. То есть готовы зайти в Литву, а это уже страна НАТО", – подчеркнул дипломат.
Чалый добавил, что Россия таким образом пытается формировать свои векторы внешних угроз и показывать, что эти линии консолидированы и долгосрочны в готовности воевать даже со странами НАТО. В случае, если это предложение найдет поддержку в госдуме, это таким образом и нужно будет воспринимать.
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