English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Украина в 2014 году прикрыла страны Балтии: РФ планировала спецоперацию против Эстонии, - дипломат Чалый
Эксклюзив

Украина в 2014 году прикрыла страны Балтии: РФ планировала спецоперацию против Эстонии, - дипломат Чалый

9 июня, 2022 четверг
17:40
война с Россией

Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США 2015-2019 гг. Валерий Чалый считает, что Россия пытается формировать свои векторы внешних угроз и показывать, что эти линии консолидированы и долгосрочны в готовности воевать даже со странами НАТО

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Дипломат прокомментировал сообщение депутата российской думы Евгения Федорова, предложившего упразднить постановление времен СССР о признании независимости Литвы, состоявшемся 6 сентября 1991 года на заседании Госсовета СССР под председательством Михаила Горбачева, где были признаны независимость Латвии, Литвы и Эстонии.

"Что касается влияния на независимость Литвы, то подобное решение будет иметь нуль. А это для расшатывания внутренней ситуации в самой России и для формирования мнения, что Литва является недогосударством, как в принципе об Украине говорилось, что не имеет права на существование и что не является независимой", – пояснил дипломат.

Валерий Чалый отметил, что такая раскрутка темы по Литве имеет целью создать максимальную консолидацию и мобилизацию силового общества, что враги есть еще другие, кроме Украины.

"Есть достаточно достоверная информация и я ей доверяю, что в 2014 году первая атака войны или специальной операции планировалась против Эстонии и дальше против балтийских стран. Только бегство и слабость Януковича привели к тому, что они использовали ситуацию в Крыму в свою пользу и отошли с той стороны.Так что Украина прикрыла от той войны в 2014 году страны Балтии. Сейчас в РФ снова возвращают эту историю для внутреннего вопроса, и как только это проголосуют в госдуме, то будет четкий сигнал, что мы готовимся к войне с Литвой. То есть готовы зайти в Литву, а это уже страна НАТО", – подчеркнул дипломат.

Чалый добавил, что Россия таким образом пытается формировать свои векторы внешних угроз и показывать, что эти линии консолидированы и долгосрочны в готовности воевать даже со странами НАТО. В случае, если это предложение найдет поддержку в госдуме, это таким образом и нужно будет воспринимать.

  • 10 мая сейм Литвы единогласно проголосовал за признание России террористическим государством
  • 22 мая Литва полностью прекратила импорт российских энергоносителей – нефти, электроэнергии и природного газа
  • Литва 1 июня отозвала посла из России
  • Ранее посол Литвы в Украине Сарапинас завил, что Литва является одним из самых больших сторонников членства Украины в ЕС.
Видео
Новости
Мир
Россия
Латвия
Эстония
Литва
НАТО
Читайте также:
переговори України з Росією
8 июня, 2022 среда
Лавров назвал условие, при котором станет возможной встреча Зеленского с Путиным
Москва_Кремль
8 июня, 2022 среда
Помощник Путина рассказал о планах расширения РФ до границ Российской империи
Европарламент
7 июня, 2022 вторник
Европарламент не нашел оснований для размораживания процесса вступления Турции в ЕС
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.03
    Покупка 34.03
    Продажа 34.96
  • EUR
    Покупка 36
    Продажа 37.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
9 июня
19:36
На фото защитник Украины
Силы обороны накрыли огнем военных и технику рашистов на границе Харьковщины и Донетчины, - Генштаб
19:28
В Гвинейском заливе пираты напали контейнеровоз
После 24 февраля контейнерный импорт в Россию упал на 60%, - Bloomberg
19:19
В Беларуси активизировали формирование "народного ополчения", – Генштаб
18:48
Лиз Трасс
МИД Великобритании отреагировал на "приговор" террористов "ДНР" воевавшим в Украине добровольцам
18:46
Проверял автомобили и украинцев на выезде из Мариуполя. Экс-полицейского из Донецкой области подозревают в сотрудничестве с оккупантами
18:19
Герои Украины: Василий Боечко, бывший учитель истории, не дал врагу пробиться к Киеву, чтобы окружить столицу
18:15
Обновлено
Зеленский подписал указ о введении санкций против Путина, Пескова, Мишустина и других: в списке более 260 россиян
18:14
Эксклюзив
Роман Абрамович
Абрамович на переговорах Украины и России помогал Путину тянуть время для наращивания сил, - общественный деятель Невзлин
18:12
Ольга Стефанишина
Против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС высказались три страны, - Стефанишина
18:10
Харьковский университет занял наивысшую позицию среди украинских вузов в международном рейтинге
17:58
Литовская почта выпустила марку с беспилотником Bayraktar TB2
17:55
"Подарок" оккупанту. В Латвии готовят законодательство для конфискации в стране имущества России и Белоруссии
17:50
Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов Киев – Васильков-2
17:39
В России очень напряженная ситуация с чаем и кофе
17:39
Террористы "ДНР" "приговорили" к смертной казни трех иностранных добровольцев, оборонявших Украину в составе ВСУ
17:36
Финляндия готовится к тому, что Россия попытается устроить искусственный кризис на границе, - общественный вещатель Yle
17:21
Эксклюзив
Мир должен оказывать давление на Россию и делать все, чтобы Украина победила, - канадский политик Бейкер
17:16
В Еврокомиссии пригрозили Венгрии судом из-за дискриминационных цен на топливо для иностранных авто, - Reuters
17:07
Пробел в санкциях. Российские пропагандисты продолжают ТВ-вещание в Европе с помощью французского оператора
17:01
На острове недалеко от Англии нашли останки наибольшего в Европе динозавра-хищника
17:00
Анджей Дуда
В Германии хотят и дальше вести бизнес с Россией, - Дуда
16:58
У Путина готовятся объединить временно оккупированные территории Украины в один "федеральный округ", - Медуза
16:58
Из-за войны из Украины навсегда могут эмигрировать до 5 миллионов человек, – Элла Либанова
16:56
Эксклюзив
В переговорах по обмену защитников Азовстали участвуют Путин, Эрдоган, Абрамович и Зеленский, - общественный деятель Невзлин
16:53
Эксклюзив
Путин заставляет Лукашенко ударить по Украине, чтобы отвлечь ВСУ на севере, - военный аналитик Самусь
16:43
Рашистам не удается провести псевдореферендум на временно оккупированных территориях, - Минобороны
16:38
Эксклюзив
Вадим Денисенко
Украинские военнопленные станут частью предвыборной кампании в России, - советник министра МВД Денисенко
16:22
Эксклюзив
Россияне накапливают силы под Изюмом, чтобы попытаться окружить войска ВСУ в Северодонецке, - командир спецподразделения "Азова"
16:22
В Одесской области есть угроза проникновения диверсантов через устье Дуная, - спикер ОВА
16:21
Борис Джонсон
Путин не должен добиться ограниченного успеха в Украине, захватив часть территории и объявив перемирие, - Джонсон
16:11
Еспресо
"Еспресо" стал одним из лидеров по количеству просмотров на YouTube в мае
16:09
Эрдоган
"Я не шучу": Эрдоган требует от Греции демилитаризовать острова в Эгейском море
15:58
Литва стремится внести главу Русской православной церкви Кирилла в следующий пакет санкций ЕС
15:43
Российский олигарх Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать свои активы в Украине, - глава НАПК
15:39
Эксклюзив
Николаев готовит онлайн-обучение для детей из оккупированной Херсонщины, - мэр Сенкевич
15:38
Инфографика
Из-за войны более половины украинцев хотят, чтобы их дети и внуки уехали из страны, – опрос
15:34
В Херсонской области сообщили о подозрении в госизмене экс-нардепу и депутату из ОПЗЖ
15:31
Эксклюзив
Кадыровцы - это трусы, которые снимают свои тик-ток-видео на окраинах городов, - боец батальона "Свобода" Ращук
15:26
Кличко: Минск уже не город-побратим Киева
14:59
Роберта Мецола
Спикер и лидеры фракций Европарламента призвали дать Украине статус кандидата в члены ЕС
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV