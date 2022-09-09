Украина узнала соперника в 1/8 финала Евробаскета-2022
После матчей 8 сентября определились все пары 1/8 финала Евробаскета-2022.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины финишировала на второй позиции в турнирной таблице группы С и сыграет в плей-офф против команды Польши, занявшей третью позицию в группе D.
Матч украинцев и поляков пройдет 11 сентября.
Евробаскет-2022
1/8 финала
10 сентября
Германия - Черногория
Испания – Литва
Словения – Бельгия
Турция – Франция
11 сентября
Греция – Чехия
Украина - Польша
Сербия – Италия
Финляндия – Хорватия
- 5 сентября сборная Украины победила Италию в 3 туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.
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