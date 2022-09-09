Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины финишировала на второй позиции в турнирной таблице группы С и сыграет в плей-офф против команды Польши, занявшей третью позицию в группе D.

Матч украинцев и поляков пройдет 11 сентября.

Евробаскет-2022

1/8 финала

10 сентября

Германия - Черногория

Испания – Литва

Словения – Бельгия

Турция – Франция

11 сентября

Греция – Чехия

Украина - Польша

Сербия – Италия

Финляндия – Хорватия

5 сентября сборная Украины победила Италию в 3 туре ЧЕ и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф.

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