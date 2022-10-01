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Украина уже в следующем году может отказаться от газа для централизованного отопления, - Витренко

1 октября, 2022 суббота
04:24
Технологии Юрий Витренко

К следующему отопительному сезону Украина планирует полностью отказаться от использования природного газа для отопления благодаря альтернативным источникам энергии

Об этом на брифинге в Житомире рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает "Укринформ".

"Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти из природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор. Кроме того, что мы изучаем этот положительный опыт, мы работаем с городом Житомир над тремя проектами, позволяющими производить тепло и электроэнергию из биомассы. В этом случае – это биомасса и RDF (refuse derived fuel, твердое вторичное топливо, фактически – бытовой мусор, - ред.). Это экономически и экологически выгодно", - отметил Витренко.

По его словам, речь идет о строительстве в Житомире трех ТЭЦ, которые будут работать на RDF и щепе. Их общая мощность будет составлять 50 мегаватт.

"Мы привлекаем для этого средства от международных партнеров. Такие проекты технически и экономически обоснованы и помогают сделать так, чтобы в будущем вся энергетика была устойчивой. Мы также должны осознавать, насколько важно перейти с природного газа на биомассу, альтернативные источники, тепловые насосы как можно скорее, потому что при рыночной цене на газ срок окупаемости таких проектов - 2-3 месяца", - пояснил Витренко.

По его словам, "Нефтегазу" экономически выгоднее помочь сейчас запустить такие проекты, чем импортировать газ даже на этот отопительный сезон.

"Мы хотим устанавливать оборудование, которое потом будет работать много лет на местном сырье, а это развитие местного бизнеса и создание рабочих мест", – добавил глава НАК.

Витренко отметил, что сейчас государство на 90% готово к отопительному сезону. В подземных газохранилищах накоплено 13,9 млрд кубометров газа. В западных областях Украины сейчас увеличивают добычу газа, а в восточных – стабилизируют ее, в частности, благодаря освобожденным территориям.

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газ
Житомир
Нафтогаз
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