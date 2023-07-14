Экономическая ситуация

Как неоднократно отмечалось ранее, поддержка экономического роста во время полномасштабной войны невозможна без активной экономической политики государства. В правительстве в очередной раз отметили невозможность привлечения инвестиций в нужных для Украины объемах без страхования от военных рисков. Правительство также прилагает усилия для развития финансовой инфраструктуры, что необходимо для привлечения официального финансирования: Украина уже привлекла 22 млрд грн на проекты восстановления. Организация финансирования и использования ресурсов посредством четко определенных правил и процедур призвана уменьшить беспокойство внешних инвесторов относительно неэффективного использования ресурсов или возможных злоупотреблений.

Также правительство прилагает усилия для диверсификации внешней торговли и поиска новых рынков сбыта: на прошлой неделе стало известно, что Украина готова предпринять необходимые шаги по ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, что откроет новые возможности как для турецких, так и украинских производителей. .

На фоне постепенного замедления инфляции, относительной стабилизации ситуации с государственными финансами и внешним финансированием (план ЕК по предоставлению Украине 50 млрд евро в течение следующих 4 лет) и положительного решения о первом пересмотре программы расширенного финансирования для Украины от МВФ, минфин улучшил ожидания роста экономики в 2023 году до 3%.

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Бюджетная сфера

По данным министерства финансов, на 5 июля 2023 г. финансовая поддержка международных партнеров является основным источником финансирования государственного бюджета Украины. В частности, с начала года бюджет был профинансирован на 31,8 млрд. долларов США (1162 млрд. гривен), из которых 9,7 млрд. долларов США (в эквиваленте) поступило от Европейского Союза, 7,2 млрд. долларов США – от Соединенных Штатов, 3 ,6 млрд долларов США – от МВФ, 1,8 млрд долларов США – от Канады, 0,6 млрд долларов США – от Всемирного банка, 0,5 млрд долларов США – от Великобритании, а также 8,2 млрд долларов США ( в эквиваленте) было взято на внутреннем рынке.

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 11.07.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 13,9 млрд. гривен на сроки от 9 мес до 3 лет по ставкам от 18,0% до 19,75%.

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Наибольший спрос у инвесторов пользовались гривневыми бумагами с погашением в мае 2024 г. и феврале 2026 г. (заимствованы 8,7 и 3,7 млрд гривен соответственно). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 18,56%.

Валютный рынок

Умеренный рост как спроса, так и предложения иностранной валюты на МВРУ со стороны клиентов банков обусловил сокращение объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 472 млн. долларов на прошлой неделе (по сравнению с 520 млн. долларов неделей ранее). В первом полугодии 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком составила 12,3 млрд. долларов США, что соответствует около 2 млрд. долларов США в месяц.

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. Так, по состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины, по предварительным данным Национального банка, выросли до 39 млрд дол. США (+4,5% в месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Поступления от международных партнеров и дальше оставались заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины. В частности, на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,3 млрд. дол. США, из которых 1,6 млрд. дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС, 1,2 млрд. дол. США – от Соединенных Штатов (из-за трастового фонда Всемирного банка), 0,9 млрд дол. США – второй транш по программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом; 0,5 млрд дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Правительство Украины выплатило 704,7 млн. дол. США. При этом Национальный банк (в соответствии с балансовыми данными) в июне 2023 года сократил чистую продажу валюты до 1,8 млрд долларов США (по сравнению с 1,9 млрд долларов США в мае).

Финансовый сектор

Общий размер банковского кредитования в июне оставался на уровне предыдущего месяца. В частности, объем корпоративного кредитования в гривне вырос на 0,4% (+2,1 млрд гривен) преимущественно на средства программ государственной поддержки, тогда как объем корпоративных кредитов в иностранной валюте – наоборот – сократился на 0,7%. Кредитование домохозяйств, не субсидируемое государством, сократилось на 0,2% за месяц. Объем же депозитной базы банков продолжает расти. Остатки средств на гривневых счетах корпораций выросли за месяц на 3,0%, домохозяйств – на 4,5%. Остатки на валютных счетах в банках также увеличились – на 1,0% в месяц.

О значительном потенциале банковской системы Украины к кредитованию свидетельствуют также показатели капитализации и ликвидности. В частности, показатели адекватности капитала банков по результатам июня увеличились до 23,8% для регулятивного (в мае – 22,8%) и 14,5% – для основного капитала банков (в мае – 14,3%). Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

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При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 680 млрд грн, из которых более 2/3 – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы с Единого казначейского счета Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных денег во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 452 льготных кредита на общую сумму 1,85 млрд грн, из них около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 31,5 тысяч на общую сумму почти 124 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около ¾) была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля инвестиционных кредитов по программе составляет менее 4%.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.