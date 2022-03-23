Украина уже получила часть нового пакета военной помощи от США на $0,8 млрд, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника в администрации президента США, информирует Еспресо.TV

Первые поставки новой военной помощи в размере 800 миллионов долларов, которые президент США Джо Байден присылает Украине, начали поступать в страну.

Байден объявил о новом пакете на прошлой неделе после того, как президент Украины Владимир Зеленский горячо обратился в Конгресс с просьбой о дополнительной помощи.

По словам чиновника, США будут продолжать быстрее пересылать оставшиеся 800 миллионов долларов в Украину, учитывая, что это, среди прочего, 800 зенитных систем Stinger и 100 вооруженных беспилотников. Оба считаются важными для обороны Украины.

Кроме того, США почти завершили доставку большей части пакета стоимостью 200 миллионов долларов, объявленного Байденом 12 марта, включая все противовоздушные системы Stinger и большинство противотанковых ракет Javelin. Ожидается, что остальное оборудование из этого пакета будет доставлено в ближайшее время, сказал чиновник, но отказались называть точные сроки.

Напомним, в Пентагоне заявили , что украинцы защищаются очень умно, ловко и творчески.

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