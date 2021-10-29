Украина уже подготовила обращение в Грузию о передаче Саакашвили Киеву, - нардеп Ковальчук
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук заявил, что украинская сторона уже подготовила текст обращения в Грузию с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине
Об этом Ковальчук сказал журналистам после встречи группы украинских депутатов из Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави, сообщает Интерфакс-Украина.
"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада уже разработали текст", - сказал Ковальчук.
По его словам, состояние Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.
"При этом он обладает внутренней силой, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.
Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности совершать телефонные звонки и он не имеет права выходить на прогулку.
- Напомним, 1 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября консилиум врачей, собранный для оценки состояния Саакашвили, посоветовал его госпитализировать .
- 27 октября омбудсмен Людмила Денисова посетила Михеила Саакашвил и в пенитенциарном учреждении в Грузии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.22
Покупка 26.22Продажа 26.46
-
EUR
Покупка 30.39Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное