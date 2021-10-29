Украина уже подготовила обращение в Грузию о передаче Саакашвили Киеву, - нардеп Ковальчук

Об этом Ковальчук сказал журналистам после встречи группы украинских депутатов из Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави, сообщает Интерфакс-Украина.

"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная Рада уже разработали текст", - сказал Ковальчук.

По его словам, состояние Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.

"При этом он обладает внутренней силой, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности совершать телефонные звонки и он не имеет права выходить на прогулку.