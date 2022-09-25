Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"С одной стороны, я думаю, что в Украине происходит такая трагедия, а с другой – я всем украинцам говорю: давайте мы будем оптимистичными. Еврейский народ проходил страшные трагедии, вставал и шел дальше вперед, строил свое будущее. Я своим верующим сегодня буду говорить, что мы молимся за победу, молимся на нашей святой Торе. Тут, в Украине, Всевышний совершил уже большие чудеса. Мы видим, что Украина выстояла, хотя все говорили, что она больше трех дней не устоит, а Украина устояла и идет только в контрнаступление. Она уже победила, она только должна закрепить свою победу против большого агрессора", - сказал Моше Реувен Азман.

Главный раввин Украины убежден, что украинский народ сильнее численности российской армии, поскольку он объединен в одно целое в своей борьбе против России.

"Поэтому я говорю, что сила не в ракетах или многочисленности армии, а сила в боевом духе, в единстве нации, в самопожертвовании. Всевышний помогает и он на стороне Украины, поэтому мы будем молиться, чтобы пришел Мессия, ведь, как написано у пророков, после его прихода прекратятся все войны и все люди будут жить счастливо, хорошо материально и духовно", - подчеркнул он.

По состоянию на утро 25 сентября в Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли уже более 23 тыс. хасидских паломников . Они молятся о мире в Украине.