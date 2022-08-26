Украина уже отправила 44 судна с агропродукцией в 15 стран мира, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа. Кстати, 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира , есть еще 70 заявок на прибытие судов на загрузку. Цель – выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии и Европы", - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, экспорт украинского зерна – снимает остроту продовольственного кризиса.

"Это означает на практике, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита. Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности", - говорится в видео.

Вечером 26 августа Зеленский опубликовал видеообращение , где поднял тему ЗАЭС и заявил, что ситуация продолжает быть очень рискованной.

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