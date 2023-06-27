Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление, - Бен Уоллес о контрнаступлении ВСУ
В рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление
Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил во время выступления в парламенте.
"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отбила около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - говорится в речи.
- 11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка на границе Донетчины и Запорожья.
- Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.
- 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
- 26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ривнопиль Донецкой области.
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