Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил во время выступления в парламенте.

"В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отбила около 300 квадратных километров. Это больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление", - говорится в речи.