Украина уже оккупировала 931 населенный пункт, - Зеленский

Об этом он сказал в видеообращении.



"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", - отметил президент.



Зеленский добавил, что Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну.



"На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проигрываешь. Если собираешься уничтожить соседей - проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю - ты проиграешь. И если пошел против украинцев - проиграешь", - подытожил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb