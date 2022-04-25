Украина уже оккупировала 931 населенный пункт, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение всей украинской территории – это вопрос времени
Об этом он сказал в видеообращении.
"По состоянию на это время удалось деоккупировать уже 931 населенный пункт. Еще многие города и общины находятся под временным контролем российской армии. Но я не сомневаюсь, что это лишь вопрос времени, когда мы освободим нашу землю", - отметил президент.
Зеленский добавил, что Россия может тратить колоссальные ресурсы для того, чтобы поддерживать войну.
"На то, чтобы противостоять даже всему свободному миру. Может забирать у своих людей все, что могло бы развивать саму Россию, и направлять этот потенциал на то, чтобы уничтожать жизнь соседей. Но уроки истории хорошо известны. Если собираешься строить тысячелетний Рейх – проигрываешь. Если собираешься уничтожить соседей - проиграешь. Если хочешь восстановить старую империю - ты проиграешь. И если пошел против украинцев - проиграешь", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.97
Покупка 30.97Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 33.26Продажа 34.59
- Актуальное
- Важное