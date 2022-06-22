Украина уже очень привлекательное государство, за которое будут бороться международные организации, - политолог Васадзе
Грузинский политолог Гела Васадзе считает, что Украина является очень привлекательным государством, за которое будут бороться международные организации
Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день Украина уже является крайне привлекательным государством для абсолютно всех международных организаций и государств. За Украину будут бороться. Поэтому не стоит говорить о том, примут ли Украину в Североатлантический Альянс, не примут ли. Нужно понимать, что Украина станет членом и Североатлантического Альянса, и Европейского Союза, если этого захочет", – отметил Васадзе.
Политолог добавил, что Украина уже настолько мощная страна, что стала более нужной НАТО и Евросоюзу, чем эти международные организации Украинскому государству.
"Сейчас Украина и для НАТО, и для ЕС более нужна, чем эти международные организации Украины. Современные вооруженные силы по натовским образцам, гигантская инвестиционная площадка, которой будет Украина после окончания войны и возвращения всех оккупированных Россией территорий. Все это создает для Украины возможность выбора - входить в международные организации, или заключать двусторонние союзы с Великобританией, США и т.д.", - заметил Гела Васадзе.
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