Эксперт рассказал об этом в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день Украина уже является крайне привлекательным государством для абсолютно всех международных организаций и государств. За Украину будут бороться. Поэтому не стоит говорить о том, примут ли Украину в Североатлантический Альянс, не примут ли. Нужно понимать, что Украина станет членом и Североатлантического Альянса, и Европейского Союза, если этого захочет", – отметил Васадзе.

Политолог добавил, что Украина уже настолько мощная страна, что стала более нужной НАТО и Евросоюзу, чем эти международные организации Украинскому государству.

"Сейчас Украина и для НАТО, и для ЕС более нужна, чем эти международные организации Украины. Современные вооруженные силы по натовским образцам, гигантская инвестиционная площадка, которой будет Украина после окончания войны и возвращения всех оккупированных Россией территорий. Все это создает для Украины возможность выбора - входить в международные организации, или заключать двусторонние союзы с Великобританией, США и т.д.", - заметил Гела Васадзе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в Мадриде страны НАТО примут концепцию новой стратегии и объявят, что Россия больше не является партнером Альянса, а несет угрозу безопасности и миру .

20 июня издание Politico обнародовало вероятный сценарий развертывания конфликта между НАТО и Россией и назвало самое опасное место на Земле.

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