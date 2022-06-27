Такое мнение он высказал в эфире программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на "Эспрессо".



"С точки зрения норм международного права Украина уже находится в состоянии войны с республикой Беларусь. Есть несколько имеющихся фактов: первый факт - использование территории республики Беларусь для воздушных и наземных атак против Украины. 24 февраля с территории Беларуси началось наступление и обстрелы ракетами. Не факт, что эти ракеты принадлежат базирующимся в Беларуси российским военным частям", - отметил Бессмертный.

Дипломат добавил, что вторым фактом является участие войск Беларуси в операциях, проводимых вооруженными силами РФ против Украины.

"Маневрирование вооруженных сил Беларуси вдоль границы с Украиной является выполнением определенной функции в операции генштаба РФ. Содержание в этом направлении определенного ресурса и кадрового обеспечения ВСУ является составной частью военной операции против Украины. Поставка вооруженным силам РФ вооружения и техники. Расконсервирование неприкосновенного запаса Беларуси, назначенного армией подразделениям РФ, а также ведению информационной войны по задействованию самопровозглашенного Лукашенко и государственных руководителей, делающих заявления, составляющие информационную операцию против Украины", - подчеркнул Бессмертный.

21 июня спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что Беларусь на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях сосредоточила до 7 батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат .

Президент Украины ВладимирЗеленский обратился к гражданам Беларуси и призвал их не участвовать в войне в Украине

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