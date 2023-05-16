Украина уже начала применять ракеты большой дальности, - CNN
Вооруженные силы Украины применили предоставленные Великобританией ракеты большой дальности "Storm Shadow" против российских целей
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Украинские войска начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности "Storm Shadow" для ударов по российским целям, сообщили CNN во вторник двое американских и западных чиновников, знакомых с этим делом.
Спикер Минобороны Украины отказался от комментариев.
Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль.
- 9 мая стало известно, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
- 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет.
- 15 мая Макрон заявил, что в рамках нового пакета помощи Франция передаст Украине ракеты большой дальности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.41
- Актуальное
- Важное