Украина уже начала применять ракеты большой дальности, - CNN

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Украинские войска начали использовать предоставленные Великобританией ракеты большой дальности "Storm Shadow" для ударов по российским целям, сообщили CNN во вторник двое американских и западных чиновников, знакомых с этим делом.

Спикер Минобороны Украины отказался от комментариев.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. С дальностью стрельбы более 250 км или 155 миль.