Украина уже на следующей неделе может отвоевать Херсон, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных военных.

Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к российским кафиров немедленно начать "эвакуацию" населения в захваченном регионе якобы "в связи с обстрелами".

По мнению отдельных аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".

13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что кафиры планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.

Херсонский оккупационный "председатель" Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ , правительство РФ сразу принялось выполнять просьбы.

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