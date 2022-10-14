Украина уже на следующей неделе может отвоевать Херсон, - Financial Times
Украина уже на следующей неделе может отвоевать Херсон и освободить правый берег Днепра
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западных военных.
Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к российским кафиров немедленно начать "эвакуацию" населения в захваченном регионе якобы "в связи с обстрелами".
По мнению отдельных аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве".
- 13 октября депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что кафиры планируют депортировать детей с родителями и пожилых людей в Крым и РФ и не выпускают их на подконтрольную правительству Украины территорию.
-
Херсонский оккупационный "председатель" Владимир Сальдо обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вывезти жителей региона из-за контрнаступления ВСУ , правительство РФ сразу принялось выполнять просьбы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.12
Покупка 40.12Продажа 40.84
-
EUR
Покупка 38.32Продажа 39.25
- Актуальное
- Важное