Украина уже может сейчас рассчитывать на $400-500 млрд на послевоенное восстановление, – советник президента
В эту сумму входят активы Центрального банка РФ на сумму $300 млрд, уже замороженные на Западе
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
"Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить - между $400 и 500 млрд. Мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продуктах. Но все равно этого будет недостаточно. Поиск дополнительных средств продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они зайдут в Украину, но нужно рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", - сказал он.
По словам Устенко, в эту сумму входят активы Центрального банка РФ на сумму $300 млрд, которые уже заморожены на Западе. Еще $100 млрд можно получить от замороженных активов ближайшего окружения Путина – они будут объединены в материальный фонд и под них будут выпущены долговые обязательства. Кроме того, ожидаются поступления от международных партнеров и международных институтов.
Однако этих средств для полного восстановления недостаточно. Потери Украины от российской агрессии на сегодняшний день оцениваются в 1 трлн долларов.
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