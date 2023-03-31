Украина уже может формировать два танковых батальона из Leopard 2, - главред Defense Express Катков
Силы обороны Украины уже могут формировать два танковых батальона из Leopard 2 – это довольно значительная сила. Чуть позже может быть сформирован третий
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Хотелось бы слышать не раз в несколько месяцев о поставках бригадных комплектов боевых машин, а чаще. Что касается Leopard, то учитывая сообщения от Польши, Германии, Португалии и других стран, которые передали именно Leopard 2 - их хватает, чтобы сформировать два полноценных танковых батальона", - сказал он.
Катков добавил, что это довольно значительная сила, потому что в танковой бригаде - их три.
"Относительно третьего батальона – скорее всего, он будет чуть позже. Танковый батальон – это 31 машина. Испания должна передать 10 танков в середине апреля. Вопрос, когда будут предоставлены шведские Leopard 2А5. Это позволит уже сформировать третий батальон. Некоторые машины может передать еще Польша - они заявили, что будут передавать еще танки после снятия с консервации и восстановления. Процесс доставки Leopard 2 приобретает определенные контуры", - подытожил эксперт.
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