В ГУР заявили, что уже ищут убийц, расстрелявших военнопленного за слова "Слава Украине"
Украина уже ищет россиян, расстрелявших безоружного военнопленного. Оккупанты сознательно записали и обнародовали видео казни украинского защитника
Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", – сказал он.
По словам Юсова, оккупанты такими видео стремятся запугать украинцев.
Российских оккупантов, снявших на камеру расстрел пленного, уже ищут.
"Это комплексная работа, которая уже ведется. Это задача и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – подчеркнул Юсов.
- 6 марта в сети была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины .
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