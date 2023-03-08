Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Это те акты геноцида, которых рашисты не стесняются. Это публичная политика режима и так называемой армии", – сказал он.

По словам Юсова, оккупанты такими видео стремятся запугать украинцев.

Российских оккупантов, снявших на камеру расстрел пленного, уже ищут.

"Это комплексная работа, которая уже ведется. Это задача и вопросы чести всего сектора обороны и гражданского общества. Я думаю, что виновные будут установлены", – подчеркнул Юсов.