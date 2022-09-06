Украина уже готовится принимать премьер Британии Лиз Трасс в Киеве, - Пристайко

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире единого телемарафона, передает "Укринформ" .

"Когда она формально станет премьером, я думаю, сразу же пойдет звонок и договоренности о визите Лиз Трасс не заставят себя ждать. Мы уже как дипломатическая система начали готовить и этот разговор и приезд Лиз Трасс в Киев", - сказал Пристайко.

Дипломат также назвал "мощным сигналом для России" заявление Трасса о готовности применить ядерное оружие.

"Я уверен, что это правильное заявление, хоть и достаточно рискованное. Не то, что хотели бы слышать многие миротворцы во всем мире, но она расставила все точки над "i". Россия получила мощный сигнал, который она должна была получить. Лиз Трасс отлично" понимает и к ней обращался наш министр Дмитрий Кулеба с напоминанием о том, что Британия - это одна из тех стран, которые обещали защитить Украину, когда мы избавимся от ядерного оружия", - сказал Пристайко.

5 сентября Лиз Трасс объявилипобедителем выборов на должность премьер-министра Великобритании.

Ранее Трассзаявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости, если станет премьером.

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