Украина уверенно победила Эстонию на ЧМ по хоккею
В третьем матче на чемпионате мира по хоккею в дивизионе IB сборная Украины обыграла Эстонию и одержала вторую победу на турнире
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч прошел сегодня, 26 апреля, в Таллинне. Мужская сборная Украины обыграла Эстонию со счетом 7:4.
В турнирной таблице сборная Украины набрала 7 очков и вышла на второе место. Лидирует с 9 баллами Япония. У Эстонии третья позиция и 5 баллов, Нидерланды с 3 очками идут четвертыми. Следом места занимают Китай (2 пункта) и Сербия (1).
Следующий матч Украина сыграет 27 апреля против Нидерландов.
В группу A первого дивизиона по итогам турнира выйдет победитель соревнований в группе B.
ЧМ-2023 по хоккею
Дивизион IB
3-й тур
Таллин, Эстония
26 апреля
Украина – Эстония 7:4
- 23 апреля сборная Украины уступила в овертайме Китаю в стартовом матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе IB.
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