Украина уверенно победила Эстонию на ЧМ по хоккею

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч прошел сегодня, 26 апреля, в Таллинне. Мужская сборная Украины обыграла Эстонию со счетом 7:4.

В турнирной таблице сборная Украины набрала 7 очков и вышла на второе место. Лидирует с 9 баллами Япония. У Эстонии третья позиция и 5 баллов, Нидерланды с 3 очками идут четвертыми. Следом места занимают Китай (2 пункта) и Сербия (1).

Следующий матч Украина сыграет 27 апреля против Нидерландов.

В группу A первого дивизиона по итогам турнира выйдет победитель соревнований в группе B.

ЧМ-2023 по хоккею

Дивизион IB

3-й тур

Таллин, Эстония

26 апреля

Украина – Эстония 7:4