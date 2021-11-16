Украина уверенно победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился победой Украины со счётом 2:0. Босния и Герцеговина пропустили первый мяч на 59-й минуте. Александр Зинченко получил пас с левого фланга от Виктора Цыганкова и переправил мяч в сетку с близкого расстояния.



Второй мяч случился на 79-й минуте. Артем Довбик удвоил преимущество украинской команды. Форвард сборной Украины реализовал выход один на один.



В параллельной встрече группы Франция выиграла Финляндию 2:0. Голами отличились Карим Бензема и Килиан Мбаппе

Франция с 18 баллами заняла первую позицию и получила прямую путевку в финальную часть турнира. Финляндия с 11 очками – третья. Босния и Герцеговина (7 пунктов) и Казахстан (3) – следуещее.



От Европы на ЧМ-2022 напрямую вышли 10 победителей групп, еще три путевки будут разыграны в плей-офф среди финишировавших вторых команд и двумя сборными, которые получат это право по рейтингу Лиги наций.



Они будут разбиты на три квартета, которые сыграют полуфинальные и финальные матчи плей-офф и определят остальных участников ЧМ-2022.



Финальная часть чемпионата мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

15 ноября стало известно, что Александр Петраков останется в должности главного тренера сборной Украины, вне зависимости от результата отборочного матча против Боснии и Герцеговины.

Квалификация. 10-й тур16 ноябряЗинченко, 59, Довбык, 79: Василь, Сушич, Ковачевич, Хаджикадунич (Налич, 71), Ахмедходжич, Прцич (Крунич, 64), Хаджиахметович, Гояк (Цимирот, 64), Менало (Превляк, 71), Демирович (Кодро).: Бущан, Тимчик, Забарный, Матвиенко, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Малиновский (Сидорчук, 81), Зинченко, Ярмоленко (Караваев, 82), Цыганков (Довбык, 75), Яремчук (Зубков, 75).Предупреждение: Демирович, 66 – Забарный, 66

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