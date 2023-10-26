Украина увеличивает минно-взрывные заграждения по всей государственной границе с РФ и Беларусью, - Наев

Об этом он написал в телеграмме.

"Нам нет разницы, будь то государственная граница с республикой Беларусь или с Российской Федерацией - это наши враги. Поэтому граница проходит плотно, везде где есть угроза нападения противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждое минно-взрывное заграждение и минное поле обязательно должно прикрываться общевойсковым подразделением, чтобы войска огнем своего оружия не позволяли саперным подразделениям врага предпринимать попытки разминирования.