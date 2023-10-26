Украина увеличивает минно-взрывные заграждения по всей государственной границе с РФ и Беларусью, - Наев
Украинские военные работают над увеличением минно-взрывных заграждений на всей протяженности государственной границы, находящейся в Северной операционной зоне
Об этом он написал в телеграмме.
"Нам нет разницы, будь то государственная граница с республикой Беларусь или с Российской Федерацией - это наши враги. Поэтому граница проходит плотно, везде где есть угроза нападения противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждое минно-взрывное заграждение и минное поле обязательно должно прикрываться общевойсковым подразделением, чтобы войска огнем своего оружия не позволяли саперным подразделениям врага предпринимать попытки разминирования.
- Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал , что, несмотря ни на что, враг снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии против Украины.
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