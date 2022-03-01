Украина увеличит поставки беспилотников Bayraktar из Турции, - Пристайко
Украина договорилась с Турцией об увеличении поставок беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, которые используются для уничтожения колонн российской бронетехники
Об этом сообщает Tele1.
Заявление об увеличении поставок Bayraktar сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По его словам, Украина планирует увеличить поставки истребителей и отправила на обучение в Турцию специалистов.
"У нас нет собственного штурмового дрона, мы пытаемся изготовить такой тип, который называется "Камикадзе". Кстати, используем разведывательные дроны из разных стран. Мы контактируем с Турцией по поводу новых ударных беспилотников... У нас достаточно операторов дронов, и они сейчас учатся в Турции", - заявил посол Украины в Британии.
- Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал правительство для обсуждения полномасштабного нападения РФ на Украину и сценариев достижения мира.
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