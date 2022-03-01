Украина увеличит поставки беспилотников Bayraktar из Турции, - Пристайко

Об этом сообщает Tele1.



Заявление об увеличении поставок Bayraktar сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко.



По его словам, Украина планирует увеличить поставки истребителей и отправила на обучение в Турцию специалистов.



"У нас нет собственного штурмового дрона, мы пытаемся изготовить такой тип, который называется "Камикадзе". Кстати, используем разведывательные дроны из разных стран. Мы контактируем с Турцией по поводу новых ударных беспилотников... У нас достаточно операторов дронов, и они сейчас учатся в Турции", - заявил посол Украины в Британии.

Напомним, 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал правительство для обсуждения полномасштабного нападения РФ на Украину и сценариев достижения мира.