Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует еще удвоить объем, - Клаус Йоханнис
Украина и Румыния стремятся удвоить объемы поставок зерна через Дунай
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Bloomberg.
Транзит украинского зерна через дунайские порты за последний месяц вырос в четыре раза, и сейчас цель – увеличить транзит и удвоить его.
"Украина начала с Польшей пилотный проект по совместным таможенным территориям и предложила то же румынским партнерам", - добавил Зеленский.
- Напомним, при условии российской блокады портов в Черном море Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
- А 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.
- 15 июня, заместитель министра АПК заявил, что Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б".
- В этот же день президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов".
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