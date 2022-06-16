Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции в Киеве, сообщает Bloomberg.

Транзит украинского зерна через дунайские порты за последний месяц вырос в четыре раза, и сейчас цель – увеличить транзит и удвоить его.

"Украина начала с Польшей пилотный проект по совместным таможенным территориям и предложила то же румынским партнерам", - добавил Зеленский.

Напомним, при условии российской блокады портов в Черном море Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.

А 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.

15 июня, заместитель министра АПК заявил, что Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б".

В этот же день президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов".

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