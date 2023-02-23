Украина устояла и стала образцом борьбы за свободу и демократию в мире, - Яценюк
Арсений Яценюк, политик, дважды премьер-министр Украины, выразил надежду, что 2023 год станет годом победы Украины, украинского народа и украинской демократии
Об этом он сказал в эфире Еспресо.
"Я бы не хотел, чтобы у нас были версии истории. История должна руководствоваться исключительно фактами. А факт это то, что Россия совершила военную агрессию против Украины. Первый этап этой агрессии – 20 февраля 2014 года, этот факт имеет юридическое закрепление в решении украинского парламента в 2015 году и в решениях ООН. И самое важное, этот факт имеет закрепление - тысячи наших людей и военных, погибших, защищая нашу страну с 2014 года", - отметил политик.
Арсений Яценюк отметил, что наша армия, наш народ готовились к 2022 году, чтобы встретить этого врага на следующем, самом ужасном этапе войны, а этот этап 2022 года является самым большим, какого не было со времен Второй мировой войны.
"Первое – Украина устояла. Второе – Украина дала по зубам так называемой второй армии мира. Третье – Украина разбудила весь Запад. Четвертое – Украина стала другой, она стала сильнее. Пятое – Украина стала образцом борьбы за свободы и демократии в мире. Шестое – это большая травма и драма, но украинцы собрались с силами и выдержали этот год и не просто выдержали, а имеют силы, чтобы победить, поэтому это драматический и исторический год для Украины и всего мира. годом истории победы Украины, украинского народа и украинской демократии", - подчеркнул Яценюк.
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